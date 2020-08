Estado já cumpriu 92% dos convênios do Paraná Mais Cidades

O chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Guto Silva, fez um balanço dos resultados obtidos pelo programa Paraná Mais Cidades durante encontro nesta segunda-feira (3) com a base de apoio ao Governo na Assembleia. A reunião serviu também para confirmar o repasse de R$ 100 milhões por parte do Legislativo para a compra de vacinas contra a Covid-19.

Guto Silva destacou que o projeto, iniciado em outubro do ano passado, formalizou 3.572 protocolos com municípios paranaenses. Deste total, 1.715 (48%) já foram pagos ou entregues. Outros 1.572 (44%) têm recursos empenhados ou estão em fase final de execução dos convênios. Apenas 285, o equivalente a 8%, estão pendentes por falta de documentos ou projetos por parte das prefeituras municipais.

Coordenado pela Casa Civil, o programa é uma parceria entre o Governo e a Assembleia Legislativa e conta com R$ 351 milhões, provenientes do Tesouro Estadual e da devolução do exercício orçamentário do Legislativo.

Todos os 399 municípios do Paraná, sem exceção, estão sendo beneficiados pelo programa. O apoio às cidades é formalizado por meio de convênios, por intermédio das secretarias envolvidas e com a indicação dos deputados estaduais.

O governador Ratinho Junior destacou o volume de ações concluídas por intermédio do projeto. “Todas as regiões do Estado são beneficiadas. O Governo e os deputados buscam construir com as prefeituras a melhor parceria possível, com foco no desenvolvimento. Uma atitude humanista que reúne os diferentes Poderes”, afirmou. “São recursos, parte da Assembleia parte do Governo do Estado, que chegam aos municípios por meio de benfeitorias”, acrescentou.

Investimentos

O Paraná Mais Cidades tem como foco fomentar o desenvolvimento e oferecer assistência e investimentos aos municípios do Paraná. O programa foi desenhado junto com os deputados estaduais para fazer com que os recursos cheguem na ponta e atendam áreas como infraestrutura, segurança pública e saúde, que impactam diretamente o cidadão.

“Foi um pedido pessoal do governador Ratinho Junior para que o programa Paraná Mais Cidades não fosse interrompido mesmo com a crise econômica decorrente da pandemia do Coronavírus”, disse Guto Silva. “É um exercício grande, em parceria com a Assembleia, para honrar os compromissos e levar desenvolvimento para os municípios, gerando emprego e renda para os paranaenses”, afirmou.