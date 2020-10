Estado lança edital para nova duplicação na PR 323

Um novo trecho da rodovia PR 323, no Noroeste do Paraná, está mais próximo de receber obras de duplicação. O Governo do Estado publicou o edital de licitação que irá selecionar a empresa responsável por duplicar o trecho da rodovia que vai de Doutor Camargo até aproximadamente um quilômetro antes da margem do Rio Ivaí. Serão mais 6,3 quilômetros duplicados na rodovia.

Além da duplicação, estão previstas obras de implantação de interseção em desnível, vias marginais, acostamento e passeios. O valor estimado da obra é de R$ 55 milhões e as empresas que desejarem participar da licitação têm até o dia 28 de outubro para enviar suas propostas ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR).

A obra integra o Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná e conta com financiamento do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID).

Histórico

De acordo com o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, viabilizar a duplicação de mais um trecho da PR 323 é um indicativo que o Paraná vive um momento histórico de reformulação da malha rodoviária. “Estamos trabalhando com muito afinco para garantir uma infraestrutura cada vez mais preparada e condizente com a grandeza do Paraná”, disse.

Segundo ele, a PR 323 é um dos principais corredores, por onde boa parte da produção do Norte e Noroeste é escoada para as demais regiões. “Já estamos duplicando o trecho entre Paiçandu e Doutor Camargo e, com a publicação desse novo edital, estamos garantindo mais R$ 55 milhões de investimento à região”, afirmou.

Para o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti, a duplicação atende a uma reivindicação antiga da população de Doutor Camargo e de quem depende da rodovia para acessar outros centros do Estado. “Trata-se de um trecho bastante estratégico, que liga Maringá a Cianorte e onde o fluxo diário de veículos é muito grande. Há tempos essas obras de duplicação eram necessárias para garantirmos um deslocamento mais ágil e seguro”, disse Furiatti.

Na prática

O segmento da rodovia que será duplicado vai do km 174,2 ao 180,5. Além da duplicação, o projeto prevê a implantação de vias marginais e de um viaduto que dará acesso a Doutor Camargo. Entre o km 178 e o 180 está previsto também a instalação de um ponto de retorno para quem vem de Doutor Camargo e precisa voltar ao município. A velocidade diretriz da rodovia será de 80 km/h.

Transparência

Em conformidade com as políticas do BID, que financia a obra, o DER/PR realizou consulta pública na cidade de Doutor Camargo para apresentar o projeto à população. O evento aconteceu em março na Câmara de Vereadores do município e serviu para que os moradores pudessem tirar dúvidas a respeito do empreendimento. Os materiais apresentados na Consulta seguem disponíveis no site do DER/PR.

Licitação

Com o edital publicado no dia 28 de setembro, as empresas interessadas em participar do certame devem enviar suas propostas até dia 28 de outubro. A abertura dos envelopes está programada para as 14h do dia seguinte, na sede do DER/PR e com transmissão ao vivo pela internet.

O edital acontece na modalidade de Licitação Pública Nacional, em que o critério a ser avaliado nas propostas de preço é o menor valor oferecido, desde que atendidas as qualificações para habilitação técnica previstas no edital. Todos os documentos referentes a essa licitação estão disponíveis no site Compras Paraná.

Em andamento

Atualmente, estão em andamento as obras de duplicação de pouco mais de 20 quilômetros da PR 323 entre Paiçandu e Doutor Camargo. Com término previsto ainda para 2020, essas intervenções também passaram a contar com financiamento do BID. Até o momento, cerca de 83% desta obra já está concluída.