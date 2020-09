Estão no ar as novas edições do Hora do Conto e Era Uma Zine

Já estão no ar as novas edições virtuais dos projetos Era Uma Zine e Hora do Conto, desenvolvidos pela Biblioteca Pública do Paraná para atender o público infantil de forma remota durante a quarentena.

Hora do Conto

No vídeo da semana, Vitoria Meira Rosa apresenta Poeminhas da Terra, de Márcia Leite e Tatiana Móes.

O conteúdo está disponível no canal do YouTube BPP Conta, que também traz materiais gravados por contadores parceiros. Assista no https://www.youtube.com/watch?v=4ufIsvw2v8s&feature=youtu.be&ab_channel=BPPCONTA.

Era Uma Zine

O fanzine eletrônico segue com a série dedicada à primavera e suas cores. A intensidade do vermelho é o tema da edição, que traz uma entrevista com a autora Cristiane Souza, propõe uma leitura mediada do livro Vermelho (da escritora Maria Tereza, com ilustrações de Andrés Sandoval) e ensina os leitores a produzirem um diário ilustrado. Baixe no https://drive.google.com/file/d/1t6ru1DtCSrkVQHkJihLxxICh_B2-mPuI/view.