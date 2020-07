Estudantes da rede estadual produzem máscaras para doação

Mesmo em pandemia, o projeto “Empreendedorismo Social”, aplicado aos alunos do Colégio Estadual Telmo Octávio Müller, de Marmeleiro, no Núcleo Regional de Educação de Francisco Beltrão, continua a se desenvolver.

No entanto, o objetivo do programa agora é outro: ensinar os alunos a produzirem máscaras de pano para doar às famílias de vulnerabilidade social da escola e da comunidade.

Desde 2017, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a instituição desenvolve o projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (Jepp), atendendo a alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. O projeto tem como base despertar no aluno o comportamento empreendedor e apresentar a ele um plano de negócios.

Uma das atividades do projeto é o “Empreendedorismo Social”, em que os alunos identificam oportunidades e necessidades da comunidade para desenvolver projetos que atendam a essas demandas. Assim, diante da atual situação pandêmica, e contando com o apoio de empresas regionais na doação de matéria-prima, decidiu-se confeccionar máscaras para doar às famílias cadastradas no Programa Bolsa Família que possuem filhos matriculados no colégio.

“É uma ação que visa dar oportunidade e proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade social. A atitude dos alunos é um exemplo a ser seguido. Diante de uma fragilidade, é importante a prática da empatia acompanhada de uma ação imediata”, afirma a diretora Rosângela Prestes.

Sobre o projeto

A Educação Empreendedora promove o conhecimento do processo produtivo ou as fases de desenvolvimento pelas quais cada produto passa até chegar ao consumidor. Isso garante o desenvolvimento da criatividade, habilidades motora e financeira, planejamento e avaliação de diferentes realidades, assim como o desenvolvimento da capacidade de agir diante de uma situação emergencial.