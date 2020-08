Estudantes da Unipar doam tecidos e rendas para Arteiras do Bem

O projeto sem fins lucrativos ‘Arteiras do Bem’, de Umuarama, foi contemplado com doações de materiais arrecadados por estudantes dos cursos EaD da Universidade Paranaense. A campanha foi coordenada pelo Núcleo de Ciências Exatas e Tecnológicas. A entrega foi realizada no Campus-Sede na terça-feira (18).

Foram arrecadados, em quantidade significativa, tecidos, linhas, viés, elástico, rendas e agulheiros, tudo para a confecção de vestidos e outras peças de vestuário destinados a crianças carentes de vários países. Há anos a ONG umuaramense, que reúne cerca de 50 mulheres, se dedica a esta causa.

O projeto já agraciou crianças de diversos países como Angola, Moçambique, Uganda e Zimbabwe, na África; Humaitá, na Amazônia; tribos indígenas de Guaíra (PR); e abrigos e pastorais de crianças.

Este ano, devido à pandemia da Covid-19, as voluntárias também confeccionaram máscaras de proteção e distribuíram para profissionais que estão na linha de frente no combate à doença, de Umuarama e de Salvados (BA). Foram cerca de cinco mil máscaras.

Na Unipar, a campanha mobilizou os acadêmicos para, ao fazerem as doações, entenderem a importância de ações filantrópicas e, assim, reforçarem o senso humanitário. Ao doar, cada estudante recebeu um comprovante para convalidação em horas extracurriculares.

De acordo com o coordenador do Ncet, professor Cleber de Souza, essa ação contou com a participação ativa de todos polos da Unipar EaD, instalados em várias cidades do Brasil. E é a segunda vez que é realizada [a primeira foi em 2017].