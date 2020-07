Farmácia inicia série de lives do Projeto Integrador

O curso de Farmácia do Centro Universitário FAG inicia hoje (29) uma série de lives sobre assuntos da atualidade. As transmissões online ao vivo fazem parte do Projeto Integrador do curso para os acadêmicos de todos os períodos. O primeiro encontro terá a participação da Coordenadora do curso, Patrícia Rosa Lucca, e da egressa do curso e digital influencer, Daiane Silva. O tema abordado será: “As redes sociais como ferramentas para os farmacêuticos”.

No dia 03 de agosto, Patrícia comandará o bate-papo novamente, desta vez com com Luiz Moreira. Ele é farmacêutico e bioquímico pela Universidade São Francisco, especialista em Gestão em Saúde pela AVM, discente em Pós-graduação em Ortomolecular, professor da Universidade São Francisco do Curso de Farmácia com a Disciplina Bioquímica. Também atua como Vice-diretor do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo da Seccional de Bragança Paulista, Bioquímico do Laboratório do Hospital Novo Atibaia em Atibaia e Bioquímico Responsável pela Suplementação Esportiva e Acompanhamento Metabólico da Equipe Saikoo Jiu-Jitsu, além de assumir o mesmo cargo em Suplementação Esportiva e Acompanhamento Metabólico de atletas de competição. O assunto da live será: “Fitoterápicos e Ansiedade”.

Para encerrar o Projeto Integrador, a professora, Leyde Peder, irá conversar com a egressa, Carolina Fernanda de Barros, farmacêutica que atua em laboratório. Elas irão abordar o tema: “Exames laboratoriais para Covid-19”.

Segundo a Coordenadora do curso, o Projeto Integrador é uma oportunidade para que os alunos ampliem seus conhecimentos em assuntos relevantes e atuais. “Estamos reiniciando o semestre online e, por isso, resolvemos fazer as lives com temas do momento. Na live de hoje, por exemplo, a Daiane, que tem mais de 40 mil seguidores no Instagram, vai falar sobre essa importante ferramenta que o farmacêutico pode aproveitar e qual a melhor forma de fazer isso. Luiz Moreira, convidado da segunda live, foi meu professor, aprendi muito sobre fitoterapia com ele e fiquei muito feliz por ter aceitado o convite para falar sobre uma questão tão atual que é a ansiedade. Para encerrar, mais uma egressa nossa, que trabalha na linha de frente com os exames de Covid-19. Serão conteúdos de muita qualidade que os nossos alunos terão à disposição”, finaliza Patrícia.