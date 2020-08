Fazenda promove debate sobre reequilíbrio fiscal pós-pandemia

A Secretaria de Estado da Fazenda promove, por meio da Assessoria de Modernização Fazendária e da Escola Fazendária, promove na próxima terça-feira (18), o webinar “Caminhos para o reequilíbrio fiscal”, com a participação de renomados economistas.

O evento começa às 10h e pode ser acessado pelo Youtube da Sefa (www.youtube.com/sefaparana).

“A intenção é debater questões econômicas e fiscais relevantes para a retomada da atividade no período pós pandemia”, diz o secretário da Fazenda, Renê Garcia Junior.

Ele será o anfitrião do evento, que contará com as presenças de Felipe Scudeler Salto, diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal (IFI); de Manoel Carlos de Castro Pires, pesquisador do Ibre-FGV e da Universidade de Brasília; e de José Roberto Rodrigues Afonso, professor do programa de mestrado do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).

O seminário online faz parte de uma série de encontros promovidos pela Secretaria da Fazenda para promover o intercâmbio de ideias sobre as políticas macroeconômicas, visando ampliar o debate de temas relevantes para a retomada da atividade econômica no Paraná e no país.