FC Cascavel apresenta centroavante Peu e zagueiro Lucas Oliveira para a temporada 2021

O Futebol Clube Cascavel acertou a contratação de mais dois atletas para reforçar a Serpente Aurinegra na temporada 2021. Disputando três competições neste ano, o time comandado pelo técnico Tcheco conta agora com o reforço do centroavante Peu e do zagueiro Lucas Oliveira.

Aos 27 anos, Peterson Silvino da Cruz, o Peu, iniciou a carreira na equipe do Avaí de Santa Catarina. Ele também tem passagem pela equipe B do Fluminense do Rio de Janeiro. O atacante também coleciona passagens por equipes internacionais como Legia Warszawa da Polônia, Santos Laguna do Mexico e STK Samorin da Eslováquia.

O centroavante aurinegro ainda atuou no Metropolitano de Blumenau e Paysandu de Belém. Seu último clube foi o AC Aves de Portugal, onde jogou a temporada 2019/2020. “Estou muito feliz em fazer parte do elenco desta temporada e vestir a camisa do Cascavel. Tenho grandes expectativas em razão do trabalho que será feito, temos grandes projetos com ótimos profissionais em todas áreas. Muito honrado de trabalhar com o professor Tcheco, um ídolo pelos clubes nos quais passou e que marcou história, agora como um ótimo treinador e que fará nosso grupo crescer cada dia mais. Confiante com toda a proposta que me foi apresentada como objetivo para este ano, um grupo muito bem formado e com grandes metas. Chego com entrega total para que junto com o elenco possamos atingir tudo aquilo que propusermos”.

Quem também chega para reforçar o FC Cascavel é Lucas Oliveira, de 26 anos. O zagueiro passou pelo futebol paulista, jogando por clubes como Votuporanguense, Velo Clube, Noroeste e Sertãozinho. O novo defensor da Serpente também atuou por URT de Minas Gerais e já trabalhou com o técnico Tcheco na equipe Catarinense do Barra, seu último clube, antes de se transferir para o time de Cascavel. “Uma alegria poder fazer parte do Cascavel, um clube muito bem falado, pela organização e seriedade. Time com uma grande estrutura, que dá respaldo para nós atletas trabalharmos tranquilos. Tenho boas expectativas, quero fazer uma boa temporada, com muita entrega e dedicação para alcançar os objetivos do FC Cascavel”, comentou Lucas.

O presidente Valdinei Silva, também falou sobre as duas novas contratações da Serpente Aurinegra. “São dois nomes importantes, o Peu um centroavante de área, matador, com formação no Fluminense e passagem por equipes europeias. Mesmo jovem, é um atleta com experiência, e com toda certeza vai se encaixar no nosso ataque que é rápido”. O Lucas Oliveira, foi um pedido do nosso técnico Tcheco, é um defensor da confiança da nossa comissão técnica. É um zagueiro alto, com bom jogo aéreo, e rápido nas bolas rasteiras. Com essas duas contratações, junto com a do lateral-esquerdo Wilian Simões, estamos qualificando ainda mais o nosso time”.

