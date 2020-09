FC Cascavel empata na estreia do Brasileirão Série D

A tão sonhada estreia do FC Cascavel no Campeonato Brasileiro da Série D foi repleta de emoções. Neste domingo (20), a equipe recebeu no Estádio Olímpico Regional o time da Cabofriense do Rio de Janeiro.

Não demorou para que os mais de 6 mil torcedores da Serpente Aurinegra que assistiriam a partida em casa pela plataforma MyCujoo pudessem soltar o grito de gol. Aos 6 minutos do 1º tempo, Paulo Baya acertou um belo chute de fora da área e abriu o placar.

Aos 28, em jogada iniciada pela esquerda, o camisa 9, Magno, recebeu um cruzamento na boca do gol e ampliou o placar para o time da casa.

Mas o time carioca apertava a marcação, insistindo no gol. Depois de uma jogada que iniciou com a cobrança de escanteio, o árbitro viu uma mão na bola do FC Cascavel e marcou pênalti para a Cabofriense. Coutinho bateu e fez, aos 39. Final do 1º tempo: FC Cascavel 2×1 Cabofriense.

A etapa final começou difícil para o time mandante. Logo aos 4 minutos, Coutinho marcou novamente e deixou tudo igual no placar. Aos 11, o técnico Marcelo Caranhato começou a modificar a equipe: Júnior Prego e Franco deram lugar a Léo Itaperuna e Quaresma; e aos 35 Pablo e Neto Costa, dois reforços da equipe para a temporada entraram no lugar de Magno e Oberdan.

As mudanças surtiram efeito e aos 38, Léo Itaperuna chutou forte pela direita e colocou a Serpente novamente em vantagem.

Mas faltando poucos minutos para o apito final, o time visitante conseguiu empatar com mais um gol de Coutinho. Placar final: FC Cascavel 3×3 Cabofriense.

O próximo desafio do time cascavelense é no sábado (26), às 15h contra a equipe do Bangu, no Rio de Janeiro.