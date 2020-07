FC Cascavel enfrenta Rio Branco no Paranaense 2020

Depois de uma bela campanha na primeira fase do Campeonato Paranaense, com 23 pontos e na vice-liderança da competição, a equipe do Futebol Clube Cascavel agora tem pela frente o time do Rio Branco de Paranaguá pelas quartas de finais do Estadual. O primeiro jogo da fase mata-mata está marcado para esse sábado (18), às 14h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. A partida que deveria acontecer no Estádio Nelson Medrado Dias teve que ser alterada, devido ao decreto municipal que determina o isolamento na cidade do litoral paranaense.

O jogo de ida das quartas de finais também marca o retorno da competição estadual que foi paralisada devido à pandemia do novo Coronavírus. O atacante aurinegro Henrique falou sobre essa expectativa de voltar aos gramados. “Expectativa muito boa, mas não podemos dar mole contra o Rio Branco. Estamos treinando há 45 dias e nesse jogo é hora de fazer valer dentro de campo toda essa espera e trabalho duro. O grupo estava ansioso por esse retorno, sentir o clima do jogo, entrar em campo. Foi difícil ficar esse tempo sem uma partida oficial e agora é fazer um bom jogo e se dedicar para conseguir um bom resultado nesse primeiro confronto das quartas de finais.”

Além de se manter vivo na busca pelo título Estadual de 2020, os confrontos de ida e volta entre a Serpente Aurinegra e o Leão da Estradinha também garantem ao vencedor uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. “É um confronto dificílimo, vale vaga na Copa do Brasil, são 180 minutos para alcançar mais um objetivo que fazia parte dos nossos planos ainda na pré-temporada. Não existe vantagem com os portões fechados, sem torcida é campo neutro. É 50% de chance para cada equipe, e quem estiver melhor condicionado e forte mentalmente, que vai pesar muito nesse jogo, sai na frente”, destacou o técnico do FC Cascavel, Marcelo Caranhato.

Na manhã desta sexta-feira (17), a equipe da Serpente Aurinegra fez o último treino antes da partida. E no início da tarde o time embarca para Ponta Grossa.