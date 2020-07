FC Cascavel: Serpente enfrenta o Athletico Paranaense em Curitiba

Depois de garantir a inédita vaga para a semifinal do Campeonato Paranaense 2020, a equipe do Futebol Clube Cascavel agora tem pela frente o time do Athletico Paranaense, na disputa por uma vaga na grande final do Estadual.

Como preparação para o primeiro confronto da semifinal, a Serpente Aurinegra realizou na manhã desta sexta-feira (24) seu último treino em Cascavel, e no início da tarde segue viagem para a capital do estado.

No sábado (25), dia que antecede o jogo, a equipe fará o seu último treino, já na cidade de Curitiba. “Um jogo decisivo, com cara de final, contra uma grande equipe que disputa Série A de Brasileiro, Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil. Mas chegou a hora de colocar à prova nosso estilo de jogo, e coroar todo o trabalho que foi feito aqui no Futebol Clube Cascavel. A importância desse jogo é merecida, e vamos nos comportar como fizemos ao longo do campeonato! Não vamos deixar de agredir o adversário, de ser um time ofensivo e ter um pouco de cautela defensiva, é claro. Mas foi esse jogo ofensivo que nos trouxe até aqui”, destacou o técnico do FC Cascavel, Marcelo Caranhato.

Autor de um dos cinco gols na vitória sobre o Rio Branco de Paranaguá, que garantiu o FC Cascavel na semifinal do Paranaense, o atacante Henrique falou sobre a importância e expectativas para o jogo contra o Furacão. “Vai ser um jogo difícil, complicado, contra uma equipe madura como o Athletico Paranaense, mas nossa equipe vai até Curitiba para jogar de igual para igual. Vamos jogar o futebol que fez esse grupo chegar até a semifinal do Paranaense”.