FCC não consegue bater o Bangu na da Série D do Brasileirão

Pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, a equipe do Futebol Clube Cascavel foi até o Rio de Janeiro enfrentar a equipe do Bangu. A partida aconteceu no Estádio Moça Bonita e foi dos donos da casa o primeiro gol do jogo com Miller, aos 11 minutos do 1º tempo.

Na 2ª etapa, a equipe de Cascavel entrou mais ligada e teve várias oportunidades. Do outro lado, o Bangu soube aproveitar melhor as chances que criou e aos 32 minutos do 2º tempo ampliou o placar com Dudu que deu números finais a partida: Bangu 2×0 FC Cascavel.

A Serpente Aurinegra agora viaja para a cidade de Araraquara em São Paulo, onde inicia a preparação para o próximo jogo do campeonato nacional, contra a equipe da Ferroviária, na quarta-feira (30), às 20h30, no Estádio Arena Fonte Luminosa.

O duelo entre Ferroviária x FC Cascavel será transmitido ao vivo e de forma gratuita pela plataforma de streaming MyCujoo. Para acompanhar o próximo jogo da Serpente Aurinegra, faça o download do aplicativo ou acesse o site para assistir de graça aos jogos.

