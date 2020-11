Feira do Empreendedor apresenta Oficinas Show sobre empreendedorismo e gestão

Conhecer de perto os processos e desafios diários dos empreendedores. Este é foco da atração Oficinas Show “Aprendendo na prática” que acontecerão durante a Feira do Empreendedor (FEDIGITAL2020), realizada pelo Sebrae de forma 100% digital e gratuita entre os dias 22 e 26 de novembro.

As Oficinas Show demonstram na prática conceitos de gestão, processos, inovação e marketing em negócios reais. São quatro empresários paranaenses das áreas de agronegócio, restaurante, artesanato e barbearia. As oficinas serão transmitidas na Arena do Conhecimento, pela plataforma virtual da Feira do Empreendedor.

“É o tipo de evento online ‘mão na massa’ em que os consultores dão dicas, apontam acertos e identificam pontos a serem melhorados junto com o empreendedor”, afirma consultora do Sebrae/PR, Rafaela Boza. Com estreia no dia 23, segunda-feira, cada oficina tem aproximadamente 40 minutos e vai ao ar sempre às 14h35.

A primeira da série na Feira do Empreendedor será na Barbearia Jhonn Barber, do empreendedor João Diniz da Cunha Castro, de Ponta Grossa, que vai ao ar na segunda-feira (23). A inovação é uma das principais características do negócio.

Na terça (24) é a vez do produtor Dinei Sérgio de Souza, da Naturele, de Tijucas do Sul, que cultiva e comercializa cogumelos. Ele vai mostrar todos os procedimentos necessários para a produção e venda de alimentos. Na quarta-feira (25), será a vez da artesã curitibana Larissa Luz, da Walla Paper, ensinar como potencializar as vendas por meio da divulgação nas redes sociais.

Por último, na quinta (26), a sócia do restaurante Jeito Mineiro, Maria Lopes Bonamigo, de Curitiba, mostrará como produzir, montar e servir um prato com segurança aos clientes. Além de boas práticas na manipulação de alimentos, tema principal da oficina, ela falará sobre segurança alimentar em tempos de Covid-19, as medidas tomadas para o estabelecimento permanecer aberto, liderança e pontos a serem observados antes de abrir um novo negócio.

Em atividade desde 2008, na Rua Riachuelo, centro da cidade, o restaurante atua com buffet livre e comida por quilo. Na pandemia, adequou os processos e, apesar da queda no movimento de clientes, não fez demissões. Hoje, o restaurante tem funcionado com cerca de 60% do movimento que tinha antes da pandemia. O período de crise foi importante para os sócios tirarem do papel um sonho antigo, de produzir e comercializar marmitas congeladas com pratos típicos da culinária brasileira, como rabada e dobradinha, para supermercados. “Queremos levar praticidade e aconchego em forma de sabor”, conta a empresária.

Além das Oficinas Show, a programação da Feira do Empreendedor contará com mais de 70 atrações ao longo dos cinco dias do evento. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site: https://www.feiradoempreendedor2020.com.br.

