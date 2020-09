Festival das Cataratas terá feira presencial em dezembro

Seguindo rigorosos protocolos sanitários, os organizadores do Festival das Cataratas estão preparando mais uma edição da tradicional Feira de Turismo e Negócios para os dias 2, 3 e 4 de dezembro, em Foz do Iguaçu (PR). O evento é um dos principais do turismo nacional e movimenta a cadeia produtiva do setor.

Com o foco na geração de negócios, a Feira é um perfeito retrato sobre produtos e serviços do Brasil e da América do Sul, integrando agentes de viagem, operadores de turismo, meios de hospedagem, companhias aéreas, bares e restaurantes, casas de shows, empresas de transporte, destinos e atrativos turísticos, grupos de artesanatos e associações, instituições governamentais e da iniciativa privada, imprensa especializada, blogueiros de turismo, organizadores de eventos e todos fornecedores e profissionais afins.

A Feira fecha com chave de ouro a programação do Festival das Cataratas em 2020, que foi dividida ao longo do ano com ações on-line, como o Hackatour Cataratas – uma maratona focada em soluções e inovações para o setor – em agosto e a realização do Fórum Internacional de Turismo do Iguassu e a Rodada de Negócios do MICE Cataratas em setembro.

“Com muita responsabilidade e segurança estamos preparando a Feira como um grande divisor de águas para um novo momento do turismo nacional”, destacou Paulo Angeli, idealizador e organizador do Festival das Cataratas.

Por meio do decreto municipal nº 28337, a Prefeitura de Foz do Iguaçu estabeleceu um processo de retomada progressiva da realização de eventos, iniciado em agosto com a permissão de eventos com até 50 pessoas, aumentando para 150 em setembro e a partir de 1º de outubro até 30% da capacidade do local. Para isso, todos os estabelecimentos assinaram termo de responsabilidade.

Para a retomada dos eventos no Destino, o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) lidera a criação de um Grupo de Trabalho específico para acompanhar a retomada dos eventos e assegurar que o retorno seja seguro e sustentável. A coordenação do novo Grupo de Trabalho ficará com o Visit Iguassu, responsável por ações de captação e apoio a eventos e marketing do destino Foz do Iguaçu.

Festival das Cataratas

Feira de Turismo e Negócios – 2, 3 e 4 de dezembro – presencial

Foz do Iguaçu – PR – BR

