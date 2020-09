Fiscalização aduaneira terá menos burocracia a partir de outubro

Desde que o Programa Portal Único de Comércio Exterior (Portal Siscomex) foi criado, em 2014, o governo Federal busca maneiras de reduzir a burocracia, o tempo e os custos nas exportações e importações brasileiras.

Os esforços são para reformular os processos de controle – tornando-os mais eficientes e harmonizados – e criar um guichê único para centralizar a interação entre o governo e os operadores privados atuantes no comércio exterior.

Novas mudanças

A partir de 1º de outubro, novas regras entram em vigor e devem agilizar a fiscalização da importação de produtos agropecuários. A integração de várias plataformas ao Portal Único vai facilitar o gerenciamento e reduzir o tempo na liberação das operações consideradas de baixo risco.

“Todas as empresas que importam produtos de interesse agropecuário vão economizar tempo e dinheiro. O trabalho será reduzido, haverá menos erros no preenchimento de formulários e isso vai garantir mais eficiência e rapidez na liberação das cargas”, explica Arthur Achiles de Souza Correa, advogado especialista em Direito Aduaneiro, Empresarial e Internacional que atua no setor há 18 anos.