Flexibilidade no estudo: conheça o ensino a distância da Univel

O Centro Universitário de Cascavel – Univel possui atualmente sua sede em Cascavel e polos de educação a distância localizados nos municípios de Marechal Cândido Rondon, Palotina, Medianeira, Cafelândia, Assis Chateaubriand, Toledo, Quedas do Iguaçu, Ampére e Laranjeiras do Sul, ofertando os seguintes cursos na modalidade a distância: Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Logística, Processos Gerenciais, Gestão Financeira, Marketing, Administração, Ciências Contábeis e Pedagogia (Licenciatura).

Os alunos têm acesso a todo conteúdo online o qual é totalmente estruturado de forma didática e intuitiva no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Esse conteúdo é produzido por professores que atuam nos cursos presenciais, conferindo a mesma qualidade para os cursos EAD. “Todos os alunos dos polos possuem acompanhamento e suporte da tutoria online e para esse atendimento, a instituição mantém um quadro composto por uma equipe de tutores altamente qualificada, sendo que grande parte deles detém titulação stricto sensu. Os tutores atuam na mediação da aprendizagem dos alunos, no esclarecimento de dúvidas e no acompanhamento das atividades dos alunos no AVA. A maioria dos nossos tutores detém mais de 2,5 anos de experiência na área e possuem formação nas áreas de conhecimento dos cursos oferecidos, garantindo assim a qualidade nos processos de ensino e aprendizagem de todos os alunos, tanto da sede, quanto nos polos”, ressalta a Coordenadora Pedagógica do Núcleo de Educação a Distância da Univel (NEAD), Flávia Adada.

Para a acadêmica que cursa Pedagogia EAD, Letícia Oliveira Silva Rocha Cunha, o céu é o limite. “Quero ir além de ensinar, deixar boas lembranças na vida de cada aluno, assim como meus professores deixaram na minha infância, acredito que minha escolha em ser pedagoga se deu pelos bons professores da infância que fizeram com que eu me apaixonasse desde cedo. Com a graduação quero lecionar, e continuar fazendo meu trabalho voluntário, vou longe. Estudamos muito para concluir com maestria, temos que ler bastante, eu me organizo em 3 horas diárias para estudar após chegar do trabalho das 19 às 22h inclusive aos sábados e a dica que dou à todos é dedicação, leitura e paciência”, conta a acadêmica.

Conheça as vantagens do EAD

Além da flexibilidade, o EAD apresenta diversas vantagens e tem conquistado os estudantes que encontram no método de ensino uma forma interessante de se organizar para os estudos. O EAD permite que o aluno seja livre para escolher seu horário de estudo, com acesso a internet é possível realizar as atividades de qualquer lugar. A qualidade do ensino EAD na Univel é a mesma do presencial, então é importante que o aluno se conheça e saiba como funciona sua forma de aprendizagem, pois para cursar uma graduação é necessário dedicação, foco e comprometimento.

Aline Bartozecki mora na cidade de Laranjeiras do Sul e está cursando Ciências Contábeis. “A Univel é uma excelente instituição de ensino no método EAD, recomendo muito, pela forma como se relaciona com nós alunos e suas formas de trabalhos acadêmicos. Através desses trabalhos os alunos aprendem mais, pois temos que fazer pesquisas e entender o assunto, discutimos com nossos colegas e cada um dá sua opinião em determinado assunto. Os professores estão sempre prontos para tirar nossas dúvidas e para nos auxiliar nos trabalhos”, ressalta a acadêmica.

AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem)

Para trazer mais conforto aos estudos, os alunos contam com uma plataforma de aprendizagem bastante intuitiva, tecnológica e flexível, o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). Com um layout agradável e atrativo, a plataforma é ideal para proporcionar ao aluno o máximo de aprendizado e isso faz toda a diferença. As aulas têm previsão de início para março de 2021, com uma ambientação onde os professores da Univel explicam como é o funcionamento da plataforma educacional e esclarecem dúvidas. Para quem tem interesse em estudar EAD, poderá entrar em contato pelo telefone (45) 3036-3664, WhatsApp (45) 98801-7885 ou e-mail vestibular@univel.br.