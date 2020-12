Folhas salariais de dezembro serão antecipadas no Paraná

O governador Carlos Massa Ratinho Junior confirmou a antecipação do pagamento dos salários de dezembro dos servidores estaduais para o dia 23. A medida se soma ao depósito integral do décimo terceiro salário que vai ocorrer na próxima sexta-feira (4). Nesta segunda-feira (30) foi paga a folha de novembro.

Com o pagamento das três folhas, o Governo do Estado injetará R$ 5,1 bilhões na economia paranaense em apenas 24 dias. Cada folha do Estado equivale a R$ 1,7 bilhão e inclui 265 mil servidores ativos, pensionistas e aposentados.

Segundo Ratinho Junior a decisão de realizar os pagamentos de forma antecipada é uma forma de valorizar o servidor público e também uma contribuição do Estado para estimular a retomada das atividades comerciais e industriais no Paraná.

“Temos o compromisso com o funcionalismo de pagar os salários em dia. Em 2020, já pelo segundo ano consecutivo, conseguimos antecipar o pagamento do 13º e o salário de dezembro, que será depositado dois dias antes do Natal”, afirmou o governador. “É uma medida que ajuda os servidores a programarem suas compras, suas viagens e que potencializa ainda mais a nossa economia”.

O governador ressalta que houve um grande esforço para manter as contas do Estado em equilíbrio neste ano, em razão dos efeitos da pandemia. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda ao longo do ano houve queda de arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), principal fonte da Receita Estadual, e da necessidade de aportar recursos extras para programas e obras que continuam a ajudar a população no enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

“Mesmo com esse cenário atípico mantivemos o controle das contas públicas, os investimentos e as reformas administrativas. O rigor no Orçamento é um diferencial do Estado do Paraná, um ativo que cuidamos com muita responsabilidade todos os dias”, destacou Ratinho Junior.

RELAÇÃO COM PIB – Segundo projeções da Secretaria da Fazenda, o pagamento integral e sem atrasos das folhas dos servidores tem reflexo direto no Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná.

A falta de pagamento de uma delas, por exemplo, teria um impacto negativo de 0,35% a 0,5% no PIB no trimestre, por conta do efeito multiplicador. Esse mesmo efeito é observado de maneira positiva na folha de 13°.

Calendário de pagamentos

30 de novembro – salário de novembro

04 de dezembro – décimo terceiro salário integral

23 de dezembro – salário de dezembro