Fotografia FAG tem reconhecimento nacional e internacional

O curso de Fotografia do Centro Universitário FAG, mesmo jovem, conta com amplo reconhecimento. Prova disso são as diversas aparições de acadêmicos e professores da graduação em publicações importantes, como o site da Revista Vogue Itália, e em concursos nacionais de relevância. O reconhecimento é uma demonstração do preparo que o aluno tem e o incentivo dado ao docente em diferentes aspectos.

O curso tem duração de dois anos, no período noturno. A graduação objetiva formar profissionais aptos a trabalhar nas mais diversas áreas da fotografia, como moda, fotojornalismo, fotografia publicitária, fotografia de casamentos, entre outros.

Segundo o coordenador do curso, professor Ralph Willians de Camargo, além de se tornar um expert em fotografia, as disciplinas oferecem a oportunidade para formar profissionais capacitados para tratamento de imagem, marketing e administradores de seus próprios negócios. Ele salienta ainda que, durante a graduação, o aluno contará com cursos e workshops oferecidos por profissionais renomados de Cascavel, região e de grandes capitais, para atender as demandas profissionais do mercado. “Tudo isso aliado a uma estrutura física robusta que conta com estúdio e laboratório fotográfico, Agência Experimental, laboratório de iMACs e Câmeras Full Frame”, finaliza Ralph.

A matriz curricular do curso de Fotografia foi idealizada para suprir por completo a formação do profissional nas mais diversas áreas dentro dos eixos: teórico, técnico, prático e mercadológico.

Vestibular Agendado

Para fazer parte da turma, ainda em 2020, você pode realizar o Vestibular agendado para vagas remanescentes.

Portadores de diploma do ensino superior e candidatos com nota do ENEM não precisam fazer as provas. As inscrições e o agendamento podem ser feitos no site, onde também está a relação de cursos ofertados. A prova consiste em uma redação, que deverá ser feita presencialmente no campus da FAG. Todos os cuidados para a prevenção da Covid-19 são tomados. O vestibulando fará o teste de forma isolada, sem contato com outros candidatos.

Informações:

Fone (45) 3321-3900 – Cascavel

Fone (45) 3321-3906 – Cascavel

Fone (45) 3277-4000 – Toledo

vestibular@fag.edu.br