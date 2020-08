Foz do Iguaçu anuncia a retomada dos eventos de pequeno porte

Terceiro destino de eventos do Brasil, atrás somente de São Paulo e Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu planeja a retomada das atividades, interrompidas desde o início da pandemia do novo Coronavírus, há cinco meses.

De imediato, a cidade já liberou os eventos que funcionam no sistema drive-in, formato em que o público pode interagir de dentro de seus automóveis, estacionados em locais apropriados. Entram nessa permissão eventos corporativos, culturais, religiosos, esportivos, festas de aniversários e até casamentos.

A partir do dia 20 de agosto, os espaços de eventos exclusivos e, inclusive, aqueles ligados aos meios de hospedagem, estarão autorizados a realizar eventos de pequeno porte, até 50 pessoas.

Do dia 10 de setembro em diante, estarão autorizados os eventos entre 50 e 150 pessoas. E a partir do dia 1º de outubro, os demais eventos, desde que cumpram rigorosamente os protocolos de segurança sanitária e não ultrapassem o limite de 30% da capacidade de ocupação dos espaços.

A regulamentação dos eventos tipo drive-in consta do decreto nº 28.364, assinado pelo prefeito Chico Brasileiro e publicado no dia 28 de julho no Diário Oficial do Município. E a volta dos demais eventos é regulada pelo decreto n° 28.337, de 22 de julho, que atualiza e consolida os protocolos de segurança sanitária para o retorno de cada uma das atividades. Este último decreto substitui o anterior, nº 28.114, publicado no dia 8 de maio.

Certificação

Uma das condições para a retomada dos eventos é que os responsáveis pelos estabelecimentos e, também, pela organização, devem assinar um termo de responsabilidade sanitária, comprometendo-se a respeitar os protocolos definidos.

Os espaços só estarão autorizados a promover eventos se forem aprovados na visita de inspeção para certificar o cumprimento das medidas. Visita de verificação é feita por uma equipe independente do Sebrae-PR, em parceria com a Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur). Estabelecimentos que estiverem adequados às normas sanitárias, receberão o Certificado de Responsabilidade Sanitária com o selo de “ambiente protegido”.

“Foz do Iguaçu está na curva descendente da pandemia, com o número de novos casos em baixa. Somos uma das cidades com maior testagem do Brasil. Montamos uma boa estrutura para enfrentamento da pandemia. Nosso índice de letalidade está abaixo de 1%. Tudo isso, somando com os cuidados sanitários que estão sendo adotados e a perspectiva de surgimento de uma vacina até o final do ano, são indicativos positivos que apontam para a retomada das atividades de eventos”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Ranking ICCA

Antes da pandemia, Foz do Iguaçu esperava receber este ano mais de 500 eventos. Em 2019, de acordo com o ranking da International Congress and Convention Association (ICCA), Foz apareceu na terceira posição entre as cidades brasileiras que mais recebem eventos internacionais itinerantes, com mais de três edições.

“A flexibilização, com responsabilidade sanitária, atende aos interesses do segmento, mostra o compromisso da administração municipal com a retomada dos eventos e demonstra claramente a confiança de que estamos conseguindo vencer essa pandemia”, afirma o presidente do Conselho Municipal de Turismo, Newton Paulo Angeli.

Ambiente Protegido

Já o presidente do Sindhotéis (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares), Neuso Rafagnin, diz que os espaços de eventos dos meios de hospedagem são ambientes seguros e adequados para a retomada das atividades. Confiante no futuro, ele acredita que num curto de espaço de tempo tudo voltará ao normal na Terra das cataratas.

O retorno da atividade turística à cidade é mais uma ação do Programa Acelera Foz, que tem a coordenação estratégica do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz), Itaipu Binacional, Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Prefeitura de Foz, Sebrae, Programa Oeste em Desenvolvimento, Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (Acifi) e Comtur.

Foto: Nilton Rolin