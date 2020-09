Foz: Estudantes apresentarão trabalhos no Festival das Cataratas

Estudantes e professores de 13 estados do Brasil vão representar 27 universidades no 14º Fórum Internacional de Turismo do Iguassu. O evento complementar do Festival das Cataratas será realizado totalmente on-line nos dias 9, 10 e 11 de setembro.

Considerado o maior evento técnico científico do turismo nacional, o Fórum desse ano contará com a apresentação de 95 artigos científicos, 19 relatos de experiências e 17 resumos expandidos, representando os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Goiás, Amazonas e Minas Gerais.

Além das apresentações dos trabalhos, o evento terá três mesas redondas, que poderão ser acompanhadas gratuitamente pelo público nas redes sociais do Fórum (Facebook e YouTube), assim como a de abertura na quarta-feira (9), às 14 horas. Na sequência, às 15h o tema “Governança em Turismo” será debatido com a participação de Maria Velasco (U.C. Madrid) e Marta de Azevedo Irving (UFRJ), com a moderação de Francisco Antonio dos Anjos (Univali).

Na quinta-feira (10), às 14h, novamente “Governança em Turismo” dará o tom da mesa redonda que terá participação de Fernando Almeida García (U. Málaga) e Silvio José de Lima Figueiredo (UFPA), com a moderação de Wilker Nóbrega (UFRN). Na sequência, às 16h15, representantes do Ministério do Turismo, Sebrae Paraná e Secretária de Inovação de Santa Catarina debatem Inovação e Tecnologia em Turismo, com a moderação de Sara Joana Gadotti dos Anjos (Univali). O Fórum encerra na sexta-feira (11), às 18h, com a premiação dos melhores trabalhos dessa edição, que também será transmitida nas redes sociais do evento.

O Fórum Internacional de Turismo do Iguassu é promovido pelo Instituto para o Desenvolvimento do Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente (Idestur), organizado pela De Angeli Eventos e Empreendimentos, em parceria com o Programa de Mestrado e Doutorado em Turismo e Hotelaria da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), com apoio da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e diversas universidades e institutos brasileiro.

Programação do Festival

Neste ano o Festival das Cataratas teve a sua programação dividida ao longo do ano. Em agosto foi realizado o Hackatour Cataratas – uma maratona focada em soluções e inovações para o setor – e em setembro a programação conta, além do Fórum, com a Rodada de Negócios do MICE Cataratas.

A rodada ocorre no dia 10 de setembro, às 16h, promovida on-line em parceria com o Visit Iguassu, Sebrae PR e a Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc-PR). Durante a ação, compradores e fornecedores poderão interagir brevemente se apresentando e trocando contatos para fechamento de futuras parcerias e negócios. As vagas são limitadas e por ordem de confirmação. As inscrições podem ser realizadas no link https://festivaldascataratas.com/7o-salao-mice-cataratas.

