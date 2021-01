FPT apresenta energia do futuro em série de podcasts

O espírito de evolução contínua move a FPT Industrial (Fiat Powertrain Technologies), marca da CNH Industrial que desenvolve soluções customizadas para missões nos segmentos on-road, off-road, marítimo e de geração de energia. Com mais de 615 mil motores em circulação apenas na América do Sul, a empresa reforça a proximidade com o público ao lançar o “Powercast”. A série de podcasts no Spotify apresentará, quinzenalmente, as últimas tendências em inovação, design e sustentabilidade em powertrain, voltadas à energia do futuro.

No primeiro episódio, já disponível na plataforma, a FPT aponta os motores do futuro e novos combustíveis que podem ser utilizados como fontes de energia inteligentes. O gerente de Engenharia de Produto da FPT Industrial, Gustavo Teixeira, aborda juntamente com o engenheiro da FPT João Pedro Abreu, a experiência de mais 25 anos da marca em gás natural e de que forma alternativas como biogás, biometano, etanol e motores híbridos podem ser aplicadas aos combustíveis já utilizados no Brasil.

A mediação da série de podcasts fica por conta de Emilio Camanzi, renomado jornalista com cinco décadas de atuação no setor automotivo brasileiro. “O gás natural pode ser utilizado tanto na forma gasosa como liquefeita, solucionando restrições de autonomia e abastecimento, além de apresentar uma considerável redução de CO2 na comparação com o diesel”, explica Teixeira.

Um dos motores a gás da marca é o FPT Cursor 13 Gás Natural, o mais potente para o transporte de cargas e passageiros do Brasil, com 460 cv de potência. Movido a gás natural comprimido, gás natural liquefeito e biometano é o primeiro motor on-road especialmente desenvolvido para aplicações de longa distância, proporcionando economia de custos com combustível de até 20%, além de menor ruído de funcionamento.

Recentemente, a FPT também foi agraciada no Prêmio REI 2020 com o motor conceito FPT F1C Gás Etanol. Em desenvolvimento pelo Technical Center de Contagem (MG), ele combina o uso de gás natural comprimido, biometano e etanol, esta última matriz energética brasileira, permitindo a escolha mais adequada às missões de entregas urbanas, aliando desempenho, versatilidade, robustez e economia de uso. “Os motores híbridos também já são uma realidade, como híbridos seriais e em paralelo, podendo vir vinculados a motores movidos a gás e etanol, reduzindo o consumo e as emissões”, ressalta Abreu.

Cursor X é o tema do próximo episódio

A tecnologia Multi-Power da FPT é sintetizada no Cursor X, motor conceito que mescla capacidades técnicas e funcionalidades de uma fonte de energia 4.0 e será o tema do segundo episódio da série “Powercast”. Com construção modular, o Cursor X pode ser aplicado em diferentes arquiteturas e veículos, se adaptando para fornecer a energia mais adequada (gás natural, geração elétrica por células de combustível de hidrogênio ou em energia armazenada em bateria) a cada tipo de missão. Sua versatilidade permite combinações de operação em modo puramente elétrico a híbrido paralelo ou serial. “Cada vez mais os motores estarão conectados, fornecendo em tempo real dados de desempenho e modos de operação, entregando elevados níveis de conectividade ao usuário e menores interrupções de manutenção”, completa Teixeira.

Acesse “Powercast” no Spotify e fique ligado sobre o powertrain do futuro:

