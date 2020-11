Franciane Micheletto é eleita vereadora em Assis

Ela transmite uma imagem agradável, de credibilidade e de conhecimento. Ela é inteligente, simpática e, embora muito jovem, já viveu e vive a política como ninguém. Ela nasceu em Assis Chateaubriand, assim como seu marido, o ex-prefeito e, hoje, deputado estadual (licenciado) e atual secretário da Administração e da Previdência do Estado, Marcel Micheletto.

Os dois tiveram a oportunidade de acompanhar e aprender com a trajetória vitoriosa na política de Moacir Micheletto (seu sogro, pai do Marcel), em diversas oportunidades eleito deputado federal e respeitado por amigos e adversários no Congresso Nacional. Com a morte de Moacir, seu filho Marcel, tendo a sua esposa Franciane ao seu lado, assumiu o legado político do pai e a Franciane passou a assessorá-lo de mais perto. “O gosto de fazer política está no meu sangue”, ressalta. Na prefeitura, enquanto Marcel era o gestor, ela era a responsável pela área social do município. Querida pela população, sensível ao extremo com o seu semelhante, preocupada em demasia com as famílias carentes do município – para cada família ela sempre teve e tem uma palavra de conforto e de estímulo -, essas famílias sempre receberam dela manifestação de carinho, uma palavra e um gesto amigo, postura aliada ao programa social desenvolvido então pela municipalidade. Ela não perde oportunidade de declarar seu amor por Assis, cidade onde nasceu, casou e teve um casal de filhos, dois corinthianos, o Guilherme e a Marcela. Assis, que com o advento de Marcel na política, como gestor municipal, passou da categoria de coadjuvante para protagonista graças à filosofia de trabalho implantada nos seus governos e aplaudida por todos os chateaubriandenses. “É impossível não ver a enorme transformação por qual passou Assis nas mãos de Marcel como prefeito tendo a Franciene ao seu lado”, esse é comentário recorrente ouvido em toda a cidade, cuja população tem no casal Micheletto uma profunda admiração pelo seu caráter e pela sua filosofia de vida vitoriosa, comprometida e preocupada com os destinos de Assis Chateaubriand.

O município vive momentos de enorme expectativa com a chegada da Frimesa, indústria que constrói o maior frigorífico de abate de suínos da América Latina, fazendo prever um crescimento vertiginoso do município com o advento de sua chegada. “Com a chegada da Frimesa, Assis será conhecida mundialmente fortalecendo sobremaneira a sua economia”, enaltece Franciane, orgulhosa pela extraordinária conquista.

Na Câmara, como vereadora, onde se elegeu com 2.453 votos, resultado que lhe confere a maior votação proporcional de todos os municípios paranaenses, Franciene vai poder contribuir ainda mais com o desenvolvimento de Assis. “Me sinto muito confortável quando penso que posso e quero ajudar as famílias de nosso município estando na Câmara”, enfatiza Franciane, com profundo sentimento de quem espera poder contribuir ainda mais com a cidade onde nasceu e melhorando sensivelmente a qualidade de vida da população que a elegeu como sua representante.

Leia, a seguir, a íntegra da entrevista:

Jornal A Voz do Paraná: Você foi recordista de votos em Assis Chateaubriand para vereadora e, proporcionalmente, no Estado do Paraná. Ao mesmo tempo, está ao lado do prefeito eleito do município, o Valtinho. Dessa forma, Assis ficará mais fácil de ser governada?

Franciane Micheletto: Eu acredito que sim e, é por isso, que eu me coloquei à disposição do partido para concorrer às eleições, porque nós temos um projeto para a nossa cidade, aquele projeto que iniciamos em 2013 com o Marcel, tudo o que trabalhamos e fizemos pelo avanço da nossa cidade naquela oportunidade, queríamos retomar e avançar ainda mais. Eu vejo a importância de estar ao lado do Valtinho, cheio de energia, cheio de vontade de fazer, tem o mesmo objetivo de fazer as coisas acontecerem e eu não poderia dizer que não em fazer parte desse novo momento que viverá Assis. É com imensa alegria que estou nesse projeto da retomada do desenvolvimento do município, porque não tem nada melhor do que fazer o bem e mudar a vida das pessoas e a política nos proporciona essa realização.

Jornal A Voz do Paraná: O que te motivou a colocar seu nome à disposição da população na Câmara de Vereadores de Assis Chateaubriand?

Franciane: Eu tive a experiência por seis anos de ser secretária de Assistência Social, conheci também os quatro cantos do município, desde o extremo até a alta sociedade. Estive envolvida em tudo o que eu pude e fiz tudo o que estava ao meu alcance, mas nós temos que buscar o novo, fazer aquilo que a gente ainda não alcançou e, para isso, eu tenho que estar na Câmara, eu não vejo outro lugar que eu possa estar, porque é na Câmara que eu posso fazer as indicações das necessidades do nosso município, é ali que eu posso apresentar os projetos de lei que eu sei que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Na minha passagem pela Secretaria de Ação Social, como primeira-dama, muitas pessoas me procuravam, principalmente, as mais necessitadas. Eu conseguia ir até certa altura, depois disso, precisava procurar alternativas e nem sempre conseguia ou tinha acesso. A Câmara vai me proporcionar buscar as alternativas que vão me possibilitar ajudar ainda mais o meu semelhante.

Jornal A Voz do Paraná: A campanha eleitoral é um momento em que as necessidades da população aparecem de forma mais clara. O que você sentiu durante suas andanças?

Franciane: Eu aprendi muito durante a nossa gestão, onde plantamos importantes sementes que geraram bons frutos e, agora, precisamos espalhar essas sementes. Nessa campanha, eu pude ver como foi importante estarmos no governo por um determinado período de tempo, mas acredito que muita coisa poderia ter sido feita nesses dois anos e oito meses após a nossa saída. Nesse tempo em que nós estivemos fora, passei em todos os distritos, patrimônios, bairros e eu vi fragilidades. Fragilidades fáceis de resolver, mas que precisa ter um olhar diferenciado e muito comprometimento. Eu quero essa mudança, esse olhar comprometido e essa possibilidade de fazer mais. Eu sei que com a minha dedicação e com esse olhar voltado ao próximo é possível fazer e a gente vai fazer, nos colocando à disposição da população. Batalhei, corri atrás de cada voto, sabia que eu tinha uma história linda para contar, de um trabalho que foi feito, de uma gestão comprometida, mas que também era necessário eu me apresentar, pedir o voto de cada um e dizer o porquê eu estava ali. Meus pais sempre me contavam aquela história: ninguém alcança o sucesso sem batalhar por ele. Isso eu levo comigo. As pessoas reconhecem o meu trabalho de quando eu era secretária, porque naquele momento eu batalhei, me dediquei, busquei, então, agora, eu fiz a minha campanha da melhor forma possível, me apresentando. Tinha pessoas que me admiravam pelo meu trabalho, mas não sabiam que eu era candidata, mas eu passei em suas residências, tomaram conhecimento e acabaram votando.

Jornal A Voz do Paraná: O resultado superou a sua expectativa?

Franciane: Superou. A gente sabe que em um cenário com 90 candidatos foi uma votação muito expressiva. Eu nunca disse: eu vou fazer tantos votos. Isso ninguém ouviu de mim, porque eu aprendi com a política que os resultados só se vem na urna. A gente tinha as pesquisas que sempre nos apontavam os resultados para prefeito, mas para vereador a gente não tinha. Eu fui muito bem aceita por onde passei, sentia que estava agradando e a receptividade era ótima, mas não conseguia dimensionar o quanto. Eu fiz um trabalho para eu chegar, mas estou muito feliz com o resultado e isso mostra aquilo que as pessoas me falavam. Teve um dia que eu me emocionei na caminhada, quando me deparei com uma senhora que já havia participado dos nossos trabalhos anteriores e quando eu cheguei a ela, me apresentei, pedi se ela se lembrava de mim, expliquei que eu era candidata e que queria estar na Câmara para fazer muito mais. Ela me disse: minha querida, nem que você não tivesse passado aqui, não é você que quer estar lá, somos nós que queremos você na Câmara. Nesse dia, eu falei que vale a pena o nosso trabalho, o nosso esforço, pois atingiu as pessoas e realmente abriu portas e as pessoas puderam mudar de vida. Lógico que uma cidade com 33 mil habitantes, nem todos conhecem o nosso trabalho e fazer a nossa mensagem chegar a eles não é fácil, mas as pessoas confiaram na gente mais uma vez.

Jornal A Voz do Paraná: A Câmara faz parte do seu projeto político?

Franciane: Eu sempre coloco a minha vida nas mãos de Deus. Eu vou caminhando, as portas vão se abrindo e eu não fico almejando chegar nesses lugares, mas eu vi a necessidade de participar de alguma forma e como eu disse: eu vi na Câmara uma oportunidade de participar, porque ali aprovamos os bons projetos que vem da prefeitura. Eu posso colocar os que eu quero e fazer as minhas indicações. O vereador tem uma função muito importante para a nossa cidade e eu sei que sou capaz de contribuir com o nosso município.

Jornal A Voz do Paraná: Tendo o prefeito ao seu lado e a maioria na Câmara, as coisas vão acontecer com mais facilidade?

Franciane: Com certeza, o nosso Plano de Governo é o que nós estaremos executando. Eu não vejo nada que impeça a população de receber o progresso, caso alguém pense o contrário, nós estaremos lá para sustentar e dizer que aquilo será para a o bem da população e, mais do que isso, junto com o nosso grande líder, que é o Marcel Micheletto que está em Curitiba, fazendo parte o governo, o que para nós não tem preço. Só Deus sabe o quanto, nesse contexto, Assis tem a ganhar. Antes, o Marcel tinha que ir como deputado, se apresentar ao secretário, que levava as demandas ao governador, embora o Marcel sempre teve uma relação muito próxima ao governo do Estado, mas, hoje, ele é um secretário e mais do que isso, ele tem a experiência do Executivo e conhece todas as demandas da nossa cidade. Nosso Plano de Governo, quando nós sentamos para fazer, o Marcel também participou e apontou todas as necessidades de Assis.

Jornal A Voz do Paraná: Como você acha que a oposição, responsável pela ruptura do grupo, encarou o resultado das eleições?

Franciane: Eu nunca quis tocar em nomes que compunham a oposição durante a campanha, porque eu sabia que nós ganharíamos sem precisar tocar nas fragilidades deles. Hoje, eu digo que eles devem ver que o povo quer assim, veio do povo essa força que quer a transformação. Pegoraro já foi nosso vice, também era presidente da Câmara quando Vitor Pestana era prefeito, já poderia ter acontecido uma grande transformação, se é que eles tinham essa visão de futuro. Nós vimos que não tiveram, nada aconteceu. As pessoas entendem que essa transformação aconteceu na gestão do Marcel e foi ele que abriu as portas, que foi buscar os recursos, tanto do governo Federal, quanto do Estadual. Na época, quando o Marcel assumiu, eu o acompanhei a Brasília e via como as pessoas olhavam para ele, o atendimento diferenciado que recebia em diversas repartições públicas, junto a deputados, senadores. As portas sempre estiveram abertas para ele. Eu vejo que nesses dois anos que o Pegoraro ficou como prefeito, se ele tivesse essa liderança do Marcel, muito mais ele teria buscado, muita coisa poderia ter sido feita. Eu andava no Jardim Europa, faltavam poucas ruas para fazer e não foi feito e na campanha ele dizia que ia buscar outras lideranças, deputados e eu me perguntava se ele tinha visto essa importância somente depois que ele saiu do nosso grupo? Porque não buscou antes se achava que o Marcel não era suficiente? Eu acho que eles entenderam com essa vitória do Valtinho que a população foi quem, de fato, fez a diferença na nossa cidade e a voz do povo é a voz de Deus. Eu passei de casa em casa, sempre dizia para o Marcel que se tem uma coisa que ele podia ficar tranquilo é que a população reconhecia quem fez a diferença na vida da população e reconheceu novamente que quer esse grupo conduzindo a nossa cidade.

Jornal A Voz do Paraná: Você está ansiosa para assumir a cadeira e começar a legislar?

Franciane: Muito, porque nós estamos perdendo tempo com algumas coisas que já poderiam estar caminhando. Enquanto o Marcel estiver nos representando e eu puder contribuir para o desenvolvimento de Assis, estarei lutando, pois temos esse compromisso com a população. É tão bom passarmos nos bairros da nossa cidade e ouvirmos que as pessoas confiam em nós e que nos querem os representando, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Eu também ouvia alguns que diziam: meu Deus, porque você está se envolvendo nisso? Quanta baixaria, olha quanta sujeira, estão denegrindo vocês. Eu sempre dizia: quem caminha com Deus não teme a verdade, sempre pensando que Deus vai mostrar os justos, nunca fizemos mal para ninguém, não devemos nada para a justiça e o resultado veio nas urnas. Nunca precisamos ir lá rebater conversa, mentira. É o resultado de uma caminhada limpa, honesta, sem mentira e ataques. Chegamos à vitória, com a confiança daqueles que perceberam e viram que foi importante o nosso trabalho. Vamos honrar cada um que votou e convencer quem não votou, assim como Marcel na primeira gestão, que se elegeu prefeito, mas muito não acreditavam, porque ele era muito jovem e, com o tempo, mostrou que era uma pessoa de potencial e vão se surpreender com o Valtinho, porque ele só precisava dessa confiança para mostra a que ele veio.

Jornal A Voz do Paraná: O Valtinho vai poder contar com vocês?

Franciane: Com certeza! O Marcel sempre foi de trabalhar em equipe, tomando decisões e isso sempre foi em grupo. Então, sim, o Valtinho sempre vai poder contar conosco. Diante de tudo o que passamos na campanha, foi junto que a gente passou e o resultado foi esse, a nossa vitória na eleição.

Jornal A Voz do Paraná: Uma mensagem para a população que acreditou em você…

Franciane: Eu só posso dizer que o resultado superou todas as nossas expectativas. Eu sentia que estava bom, que era bacana, que as pessoas estavam aceitando meu nome, porque essas pessoas acreditaram em mim. Elas podem continuar confiando, que eu sempre darei o meu melhor. Eu digo que sempre trabalhei buscando mais e eu vou continuar trabalhando para orgulhar cada voto de confiança, fazendo o que for necessário, com o objetivo de projetar a nossa cidade para cada dia estar melhor. O meu muito obrigado de coração a todos e quero agradecer a Deus que sempre esteve presente.