Gestão das emoções foi tema de palestra para Grupos Femininos

Nada substitui o aconchego e o calor de um abraço, porém a tecnologia tem proporcionado as pessoas estarem cada vez mais próximas, mas de uma maneira diferente.

Esta mudança de hábito e de relacionamento com outras pessoas chegou até as participantes dos Grupos Femininos da Copacol, que na semana passada tiveram mais uma experiencia virtual. Desta vez com a pedagoga Rejane Novello, que também é mestre em educação, coach e analista comportamental. Na oportunidade, ela abordou o tema Gestão das Emoções, com base nos pilares da Inteligência Emocional.

“Neste momento de isolamento social, a Copacol buscou se aproximar das mulheres através de uma palestra online, como uma forma de integração e também com o objetivo de promover um momento de reflexão quanto ao momento que estamos vivendo hoje, entendendo como estão as nossas emoções e lidar com elas”, explica Rejane.

Durante o encontro, a palestrante apresentou um vídeo que conduzia as mulheres a refletirem sobre as oportunidades de aprendizado em meio as dificuldades, analisando as possibilidades de adaptação e ferramentas que podem auxiliar nos momentos de mudanças.

“As integrantes fizeram uma tarefa de reflexão entre grupos sobre o vídeo e o momento em que estamos enfrentando no trabalho e na família. Mesmo de maneira online, foi possível proporcionar interação entre as participantes, fazendo com que elas tenham autocontrole das emoções!” enaltece.

Para finalizar, a psicóloga deixou uma mensagem de motivação para todas as integrantes dos Grupos Femininos, dizendo que acima de tudo “tenhamos gratidão, que possamos olhar para tudo o que temos e saber agradecer por tantas coisas boas. E como diz Madre Teresa de Calcutá: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz”, finaliza.