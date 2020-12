Gestão de Alécio Espínola à frente da Câmara garante devolução de 17,4 milhões

Na gestão 2019/2020 a presidência da Câmara, sob o comando do vereador Alécio Espínola (PSC), garantiu a devolução de mais de 17 milhões para que a prefeitura de Cascavel invista em mais serviços para a população. Foram R$ 8.800,000,00 milhões no ano passado e R$ 8.675.000,00 neste ano, totalizando R$ 17.475.000,00 do orçamento. “Em um ano de profunda crise econômica e sanitária, os brasileiros sofreram com a recessão, a perda de empregos e a preocupação constante com a saúde pública e nós, do Legislativo, precisamos nos adaptar às exigências da pandemia para manter o trabalho e abrir mão de recursos financeiros para garantir o combate à Covid-19”, explica Alécio.

A devolução foi marcada pela entrega do cheque simbólico à prefeitura na quarta-feira (23). Participaram do ato o prefeito Leonaldo Paranhos, o secretário de finanças Renato Segalla e os vereadores Carlinhos Oliveira, Celso Dal Molin, Mazutti, Josias de Souza, Madril e Mauro Seibert. “A Câmara atuou de forma consciente e responsável nesta gestão, seja pela economia realizada, seja pela agilidade em discutir e votar projetos urgentes para a cidade”, destacou Paranhos. O dinheiro será investido em obras e na saúde, especialmente em infraestrutura de atendimento aos pacientes com Covid-19.

Em maio de 2020 a Câmara fez a devolução de R$ 2 milhões para ajudar a cobrir gastos com saúde, preferencialmente na compra de respiradores e material médico para tratar pacientes do Coronavírus. Outros R$ 3,5 milhões, que estavam reservados para a construção de um prédio anexo, já foram cancelados do orçamento da Câmara em março e destinados para construção de obras no município.

Faltando dez dias para encerrar seu mandato como vereador e presidente, Alécio Espínola pondera que “foi um ano de racionalização e otimização de recursos, em que todos os órgãos públicos, empresários e cidadãos, foram afetados pela epidemia do Covid-19”. Desde março, as sessões foram realizadas com distanciamento e nos períodos de intensificação da pandemia, os vereadores fizeram sessões virtuais, apenas com as equipes essenciais à continuidade do trabalho atuando de modo presencial. Atividades características do Legislativo, como audiências públicas, reuniões com a comunidade, atividades da Escola do Legislativo e fiscalizações precisaram ser canceladas ou então executadas de modo remoto. “Encerramos nossa gestão cumprindo o que prometemos: economizamos nas licitações, fizemos uma gestão transparente e sem corrupção e tivemos o apoio e a dedicação de todos os servidores neste projeto”, diz Espínola.