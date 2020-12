Gilson Machado Neto é nomeado ministro do Turismo.

A nomeação de Gilson Machado Neto para o Ministério do Turismo foi publicada quinta-feira (10.12), no Diário Oficial da União (DOU). Natural de Recife, capital de Pernambuco, Gilson assume a Pasta após mais de um ano como diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), onde atuou na promoção do turismo brasileiro no exterior e, mais recentemente, durante a pandemia, na promoção doméstica. Antes de assumir a presidência da Embratur, em maio de 2019, foi secretário nacional de Ecoturismo do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Membro do trade turístico da Rota dos Milagres e do Convention Bureau de Maragogi (AL), Machado Neto se formou em medicina veterinária, mas foi no turismo que encontrou sua vocação, atuando no setor por mais de 30 anos. Aos 52 anos, Gilson também é empresário, produtor de eventos e músico.

A partir de agora, Gilson será responsável por liderar as ações do Ministério do Turismo, composto pela Secretaria Executiva; Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo; Secretaria Nacional de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões; Secretaria de Infraestrutura Turística; e Secretaria Especial da Cultura.