GOL lança portal para apoiar o turismo, a arte e cultura do País

No momento em que o turismo vive um de seus maiores desafios, a GOL Linhas Aéreas, maior Companhia aérea do Brasil, lançou em 3 de agosto uma alternativa para, mesmo com o distanciamento social provocado pela pandemia, aproximar toda a sociedade das comunidades que dependem dele para se manterem ativas.

O projeto Aproximando Distâncias nasce em linha com o propósito da Companhia aérea, de “Ser a Primeira Para Todos”. O portal não tem fins lucrativos para a empresa e consiste em uma plataforma de conteúdo e uma loja virtual dedicados exclusivamente à promoção do turismo, da arte e cultura brasileira.

Pelo portal http://www.aproximandodistancias.com.br, 25 artistas, escolhidos por meio de uma curadoria realizada pela GOL e pela agência Spray Content, irão expor sua arte e oferecer ao Brasil o que o público só poderia ter acesso viajando pelas diferentes regiões.

Entre os produtos estão obras de arte regionais e alimentos típicos, grafite, cestaria, vasos, bijuterias, panelas de barro, bonecas de pano, conserva de pimenta e bala de banana, entre outros. Alguns itens serão entregues porta a porta e outros vendidos por meio de vouchers – ou seja, os compradores adquirem pelo site e têm até um ano para retirar a compra no local escolhido.

“Mesmo com as restrições impostas pela pandemia, os brasileiros não deixaram de pensar em viajar, apenas adiaram esse desejo, por precaução. O Aproximando Distâncias traz um pouco desse nosso país rico em beleza e cultura para dentro das casas das pessoas, enquanto a economia e as viagens a lazer não voltam à normalidade. Ao mesmo tempo, a iniciativa fornece apoio à sustentabilidade de comunidades criativas, que por vezes se veem isoladas e desesperançosas perante a crise”, afirma Eduardo Bernardes, Vice-Presidente de Vendas e Marketing da GOL.

Além do e-commerce, a plataforma também terá vídeo-aulas nas quais se ensinam as técnicas por trás de cada produto, e ainda contam a história de seus criadores.

A preocupação com a responsabilidade social, nesse que é um dos mais difíceis períodos já vividos pela economia criativa no País, foi o motor para que a GOL e a agência Spray Content se unissem em prol do próximo, contribuindo para manter as cadeias produtivas em atividade e, consequentemente, os empregos e a renda.

Riquezas culturais

Entre os artistas selecionados, há alguns bem conhecidos em suas regiões e outros com histórias interessantes para contar. Do Amazonas, a artesã e pedagoga Clarice Duhigó, oriunda da tribo Tukano, um dos povos do Alto Rio Negro, coordena 60 mulheres indígenas que trabalham com tapeçarias, cestarias, bijuterias e objetos decorativos, tudo confeccionado com fibra de tucum.

O Coletivo Mulheres Coralinas, de Goiás, é inspirado na poetisa Cora Coralina e empodera mulheres vítimas de violência, que geram seu sustento por meio do artesanato. São livros de receitas, bonecas de pano, colares e flores do Cerrado para decoração.

No Pará, o artista Sebastian Heitor é homem trans e tinha experiência com desenho e tattoo quando conheceu sua namorada, cuja família atua com cerâmica há 40 anos. Hoje, o espaço deles cria as tradicionais cerâmicas marajoara, mas revisitadas, nas quais empregam influências de outros desenhos e até de tatuagens, inclusive com mais cores do que as versões clássicas. O espaço é aberto à diversidade, em Belém, e recebe os públicos LGBT+ e geral.

Diretamente da Liberdade, a maior colônia japonesa do mundo fora do Japão, em São Paulo, Silvia Maeda, da Yaki Manju, irá disponibilizar no site um doce japonês chamado iamagawayaki, que há 40 anos atrai fãs na tradicional feira do bairro.

Do Rio de Janeiro, Caldo da Nega vai oferecer suas conservas de pimenta, enquanto, no Distrito Federal, o Juão de Fibras faz vasos, cestos e colares trançados com capim – entre tantos outros destaques.