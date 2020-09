Governador destaca parcerias entre o Estado e o Exército

O governador Ratinho Junior destacou nesta quinta-feira (24), a importância das parcerias realizadas entre o Estado e o Exército Brasileiro. Segundo ele, a corporação tem dado grande contribuição ao desenvolvimento do Paraná, colaborando em diversas áreas.

Ratinho Junior ressaltou que o período de pandemia fortaleceu a relação entre o governo e o Exército. “As nossas instituições foram impelidas ainda mais a prestar um bom serviço para a sociedade e a realizar aquilo que não conhecíamos. Temos que agradecer ao Exército. Além da colaboração na segurança, a instituição tem tido uma preocupação especial com todas as áreas da sociedade, principalmente a social”, afirmou.

O governador enalteceu a parceria das Forças Armadas com as equipes estaduais de segurança, principalmente na atuação na faixa de fronteira. Em agosto, o Governo do Paraná recebeu 100 fuzis calibre 7,62 mm M964 do Exército Brasileiro. O armamento e os 200 carregadores que acompanharam a entrega foram direcionados para a Polícia Militar.

“Temos tido um apoio muito grande do Estado do Paraná e temos retribuído. Recentemente entregamos 100 fuzis e temos operação quase permanente nas fronteiras em parceria com as forças estaduais contra o contrabando, o tráfico e qualquer outro tipo de ilícito”, acrescentou o general Carlos José Russo Assumpção Penteado, comandante da 5ª Divisão do Exército Brasileiro.

Medalha

O governador foi uma das pessoas condecoradas com a medalha Exército Brasileiro em solenidade realizada nesta quinta-feira no Forte do Pinheirinho, em Curitiba. A honraria é destinada a cidadãos que executam ações em prol do interesse e do nome do Exército Brasileiro.

“É uma alegria pessoal muito grande. Tive a honra de nascer no Dia do Exército e tenho tido a honra de trabalhar em parceria com o Exército Brasileiro em alguns projetos estratégicos para o Estado. É motivo de muito orgulho”, disse Ratinho Junior.

“Entregar ao governador essa medalha é um reconhecimento do que ele e o governo têm feito pelo Exército Brasileiro”, completou o general Penteado.

Cerimônia

O Exército entregou medalhas, diplomas de Colaborador Emérito e ordens de Mérito Militar a 19 civis e militares, além do governador Ratinho Junior. O outro representante do Estado agraciado com a medalha Exército Brasileiro foi o coronel Dorian Nunes Cavalheiro, diretor de Finanças da Polícia Militar do Paraná.

Segundo o general Penteado, as homenagens foram entregues a pessoas que colaboram e ajudam o Exército Brasileiro a ser melhor e mais forte. “Somos um extrato da sociedade. Nesse momento vocês se juntam a nós, fazem parte dessa grande família porque contribuem para a formação de um Brasil mais justo e solidário”, disse. “Essa ligação que temos e mantemos com a sociedade durante toda a nossa existência é a razão de ser do Exército”.

Homenageados

A medalha Exército Brasileiro tem por finalidade distinguir cidadãos e instituições civis (brasileiros ou estrangeiros) e integrantes das forças armadas que praticaram ações em prol do interesse do Exército. O comandante do Exército Brasileiro, general Edson Leal Pujol, homenageou, além do governador e do coronel Cavalheiro, o deputado federal Toninho Wandscheer; Ruben Tadeu Coninck Formighieri, sócio do Grupo Positivo; Rodrigo Luis da Rocha, Tatiane Regina Moreno e Maria Luiza Striffler de Souza, professores do Colégio Militar de Curitiba; e Mirtes Fabiana Weiss, Tatiana Fernandes da Silva Prado e Sueli de Oliveira, esposas de militares.

A Ordem do Mérito Militar, assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, destinada a condecorar civis que tenham prestado serviços relevantes ao Exército Brasileiro ou à segurança nacional, foi entregue a Maristela Carvalho Porto Trindade, chefe do Núcleo Regional de Inteligência Previdenciária e Trabalhista.

Os diplomas de Colaborador Emérito do Exército, instituídos para reconhecer serviços prestados ao Exército Brasileiro, foram assinados pelo Comandante Militar do Sul, general Valério Stumpf Trindade. Eles foram entregues ao deputado federal Paulo Martins; Carlos Valter Martins Pedro, presidente da Federação das Indústrias do Paraná; Pedro Joanir Zonta, presidente do Grupo Condor; Mauro Roberto Montenegro Holzmann, diretor de marketing do Athletico Paranaense; à cantora Franciani Debraski Tenório; à secretária do Procurador-Chefe da União, Nelci Moretti Lira Barreto; ao procurador-chefe da União no Paraná, Frederico Melgaço Reis; ao diretor-regional do Sesc Paraná, Emerson Sextos; e a Emílio Antônio Trautwein, secretário de Esporte, Lazer e Juventude da prefeitura de Curitiba.