Governador destaca união dos poderes para enfrentamento da pandemia

O Governador Carlos Massa Ratinho Junior enfatizou nesta quinta-feira (10) a importância que a união entre os Poderes do Estado para o enfrentamento da pandemia tem para a população do Paraná. “Há uma grande contribuição dos nossos Poderes neste esforço”, afirmou o governador. Ele participou da solenidade em que o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) homenageou o desembargador Irajá Romeo Hilgenberg Prestes Mattar, primeiro do País a completar 50 anos de atividades jurisdicional.

Ratinho Junior disse que o ano de 2020 trouxe desafios aos gestores públicos. “O ano trouxe desafios extraordinários e nos impôs situações que precisam ser enfrentadas com muita responsabilidade”, disse o governador. “O Paraná tem se destacado no enfrentamento da pandemia, nos comprometemos a cuidar da saúde das pessoas, ao mesmo tempo em que nos preocupamos em manter a atividade econômica em funcionamento, para preservar o máximo de empregos e oportunidades de renda aos paranaenses”, ressaltou.

“Tivemos grande contribuição dos poderes. Faço um reconhecimento púbico ao apoio do Tribunal de Justiça do Paraná, que repassou mais de R$ 100 milhões ao Fundo Estadual de Saúde, para o enfrentamento da pandemia. Foi, sobretudo, um ato de solidariedade”, ressaltou o governador, lembrando que recurso repassado à saúde estava destinado à construção de novas estruturas para ampliar o poder do judiciário.

Homenagens

Na solenidade, o desembargador Irajá Romeo Hilgenberg Prestes Mattar foi condecorado com a Medalha de Excelência Judiciária.

O governador Ratinho Junior recebeu o diploma e a Medalha de Distinção Judiciária, entregues pelo atual presidente do TJPR, desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, e pelo presidente eleito, desembargador José Laurindo de Souza Netto. A Medalha de Distinção Judiciária é um reconhecimento à contribuição do para o aprimoramento da Justiça Estadual do Paraná.

Também foram homenageados com o diploma e a Medalha de Distinção Judiciária, o vice-governador Darci Piana, como presidente licenciado da Fecomércio; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano, representado pelo deputado estadual e secretário da Casa Civil, Guto Silva; o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Paraná, Gilberto Giacóia; o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Ivan Bonilha; o presidente do Tribunal Eleitoral do Paraná, desembargador Tito Campos de Paula; o prefeito de Curitiba, Rafael Greca de Macedo, o juiz Geraldo Dutra de Andrade Neto, atual presidente da Amapar (Associação dos Magistrados do Paraná) e procuradora Maria Tereza Uille Gomes, pelo Conselho Nacional de Justiça.

Para manter o distanciamento social, o evento fio transmitido pelo canal do Youtube do TJ-PR e a desembargadora Regina Helena Afonso de Oliveira Portes representou os demais colegas da Corte, por meio de videoconferência.