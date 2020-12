Governo de Cafelândia inaugura ampliação no CMEI Anna P. Franus

Na manhã de quinta-feira (10) o Governo Municipal de Cafelândia inaugurou mais um investimento no CMEI Anna Parcheta Franus. Um amplo berçário foi construído para atender um número maior de alunos. Além disso, foi executado uma reforma de canaletas e uma ampliação de playground, um novo espaço para as crianças se divertirem.

O ato de inauguração foi simbólico e contou apenas com a presença do secretário de Administração, Adilson Leite Lira, da representante da Secretaria de Educação, Simone Medeiros e da equipe do CMEI Anna Franus. Por motivos pessoais, o prefeito Dr. Franus não esteve presente, mas deixou registrado a sua mensagem. “Nestes quatros anos fizemos um belo trabalho na educação, reformamos, ampliamos e construímos. Temos estruturas de qualidade em todos os ambientes escolares, e aqui nesse CMEI não é diferente. Mais uma construção concluída, agora é só aguardar essa pandemia passar para novamente recebermos os alunos neste novo espaço. Parabéns a todos, ficou lindo”, destaca Dr. Franus.

A Diretora Aparecida Lelis, agradeceu pelo apoio recebido no CMEI. “Tivemos várias ações durante esses anos, fomos atendidos sempre, e aqui está todo o resultado. Um ambiente escolar lindo, colorido e bem cuidado. Só tenho a agradecer ao governo municipal por sempre estar ao nosso lado e também a nossa equipe, a família CMEI Anna P. Franus”, comenta a diretora.