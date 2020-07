Governo entrega kits para fortalecimento da agricultura familiar

O Governo do Estado está encerrando a entrega dos últimos 61 kits de Centrais Públicas de Recebimento e Distribuição, projeto que é fruto de parceria com o Ministério da Cidadania e Caixa Econômica Federal (CEF). O conjunto de equipamentos auxilia no fortalecimento da agricultura local e na entrega de alimentos com maior qualidade.

Esta é a terceira fase do programa, que contempla, no total, 105 conjuntos entregues a prefeituras nos últimos anos para auxiliar na logística de transporte e manuseio de alimentos da agricultura familiar. A Secretaria da Agricultura e do Abastecimento coordena o programa no Estado.

“Nosso objetivo é melhorar a eficiência da entrega e cooperar para que os agricultores, que todos os dias entregam alimentos para quem precisa no município, tenham sua vida facilitada, custos reduzidos e o trabalho seja menos árduo”, disse o secretário Norberto Ortigara.

O convênio assinado em 2014 com o Ministério e a CEF foi no valor de R$ 8,5 milhões. Cada kit é composto por um veículo utilitário, lavadora de alta pressão elétrica, carrinhos de transporte, balança de piso, caixas monoblocos e pallets.

Logística

O projeto de Centrais de Recebimento e Distribuição ajuda na modernização da logística municipal de recepção, conferência e distribuição dos produtos da agricultura familiar e na operacionalização de outros programas como o de Aquisição de Alimentos (PAA) e o de Alimentação Escolar (PNAE).

“As Centrais são ferramentas importantes na estruturação da política de segurança alimentar, valorizando a produção regional de alimentos, o que resulta em maior renda aos agricultores e fortalecimento da economia local”, afirmou a chefe do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, da Secretaria da Agricultura, Márcia Stolarski.