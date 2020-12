Governo Federal promove eventos online sobre inovação no agronegócio

Nesta semana, o Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Universidade Virtual do Paraná (UVPR), promove nesta semana o Fórum Internacional Online de Empreendedorismo e Inovação no Agro (Finovagro 2020), que começou nesta segunda-feira (07) e prossegue até quarta (09); e o 4º Encontro Mundial da Rede Agroinncuba, entre os dias 10 e 11 de dezembro. Organizados em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), ambos ocorrem de forma remota.

“Esses eventos são marcos importantes para construir uma aproximação dos sistemas estaduais de Ciência e Tecnologia e de Ensino Superior com uma importante rede de agroincubadoras, fortalecendo a inovação no Estado”, destaca o coordenador de Ciência e Tecnologia da Secretaria, Paulo Renato Parreira.

Os encontros virtuais têm a participação de pesquisadores e gestores públicos ligados às universidades, centros de pesquisas, incubadoras e parques tecnológicos de diversos países da América Ibérica (região do continente americano que compreende nações e territórios onde o português e o espanhol são as línguas predominantes), além de empreendedores e profissionais que compõem diferentes ecossistemas de inovação no segmento de agronegócios.

“O objetivo é debater soluções. Por isso, reunimos atores que compõem as diferentes missões da tríplice hélice do desenvolvimento: empresas, universidades e institutos de pesquisa e o governo, definindo temas que são emergentes”, afirma o professor da USP, Celso da Costa Carrer.

FINOVAGRO 2020 – Iniciada nesta segunda-feira, a programação segue até depois de amanhã, com temas relacionados ao fortalecimento e à ampliação de organizações empresariais inovadoras do setor. O evento reúne participantes de diferentes países, como Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Espanha e Portugal. Para mais informações, clique aqui.

REDE AGROINNCUBA – Nos dias 10 e 11 de dezembro estão previstos seis painéis virtuais com apresentação de cases, discussão sobre fundos e financiamento. Durante o evento, a Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e as Universidades Estaduais apresentarão suas candidaturas para integrar a Rede Agroiincuba.

A Rede Agroinncuba prevê uma série de iniciativas para impulsionar o Setor Agroindustrial, promovendo o intercâmbio de conhecimento entre as empresas incubadas, novos mercados de atuação e apoio dos projetos já desenvolvidos, além de um manual de boas práticas de gestão tecnológica e empreendedora. Para acessar a programação completa do evento, clique aqui.