Governo investirá mais R$ 600 milhões nos municípios

Os municípios terão acesso a mais de R$ 600 milhões (US$ 118,3 milhões) para investir em obras. Os recursos serão geridos pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas e foram obtidos por empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

As intervenções do pacote chamado Paraná Urbano III estão divididas em dois núcleos e preveem investimentos pelos próximos quatro anos. O primeiro, de US$ 11 milhões (R$ 60 milhões, aproximadamente), é para modernização da gestão dos municípios. O valor pode ser investido na atualização de bases cartográficas, aperfeiçoamento de riscos operacionais, revisão de critérios econômicos, equipamentos de informática e capacitação para servidores.

O segundo núcleo, de US$ 107 milhões (R$ 560 milhões, aproximadamente), é para infraestrutura básica nos municípios. Eles serão destinados a pavimentação com sistema de drenagem, calçadas, acessibilidade, transporte urbano, parques, ciclovias, centros esportivos, galpões industriais e unidades básicas de saúde.

Estado também implanta 148 quilômetros de novas rodovias

Além da pavimentação urbana, o Governo do Estado investe em 148 quilômetros de trechos rodoviários que não existiam, que estão sendo modernizados ou que passam por processo de duplicação. Eles estão localizados em todas as regiões do Paraná.

O maior trecho é a pavimentação da PR 364 entre Irati e São Mateus do Sul, com 49 quilômetros. O aporte por parte da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística é de pouco mais de R$ 108 milhões.

Outra pavimentação importante é entre Palmas e Coronel Domingos Soares, a PR 912, um trecho de 27,1 quilômetros que recebe investimento de R$ 59 milhões. Essa é uma rota importante para a indústria da madeira e beneficiamento de celulose das regiões Centro-Sul e Sudoeste, com conexões com a PRC 280, principal corredor de exportação da divisa entre o Paraná e Santa Catarina.

Também estão em execução a duplicação de 4,74 quilômetros da Rodovia dos Minérios (PR 092) entre Curitiba e Almirante Tamandaré; a duplicação da PR 323 entre Paiçandu e Doutor Camargo, próximo a Maringá, num trecho de 20,7 quilômetros; a duplicação da PR 445 entre Londrina e Irerê, com mais 15,8 quilômetros; e a pavimentação da PR 685 entre Tamboara e São Carlos do Ivaí, com 4,8 quilômetros.

Também devem ser entregues nos próximos anos o Contorno de Palotina (15,6 km) e o Contorno Noroeste de Francisco Beltrão (5,2 km), e neste semestre o Contorno de Pato Branco (5,2 km). Eles vão aliviar o trânsito de veículos pesados nas regiões centrais dos municípios e facilitarão o escoamento da produção agropecuária.

Novas obras vão ser aceleradas nos próximos meses com a aprovação do financiamento de R$ 1,6 bilhão, dos quais R$ 600 milhões serão para investimentos de infraestrutura.

Investimento em estradas rurais alcança R$ 46 milhões

A Secretaria da Agricultura e do Abastecimento investe R$ 46 milhões em 59 convênios para pavimentação ou readequação de estradas rurais em todas as regiões do Estado. Já foram contemplados 48 municípios dentro dessa estratégia de melhorar o escoamento da produção rural e o cotidiano das famílias que vivem no campo, totalizando cerca de 185 quilômetros.

As iniciativas fazem parte do Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios e Sistemas Conservacionistas – Estradas da Integração, gerenciado pelo Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável (Deagro). Esse programa deve ser ampliado com o financiamento de R$ 1,6 bilhão que o Governo do Estado captou em um consórcio de bancos. Pelas projeções do projeto de lei, cerca de R$ 100 milhões serão destinados a obras de reestruturação nas vias do campo.

O Paraná tem como estratégica apostar nas suas vocações, e o agronegócio é responsável por cerca de 35% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. Essas intervenções na malha rural preparam o Paraná para crescer e atrair novos parceiros para investimentos, dentro da nossa estratégia de ser um grande hub logístico da América do Sul”, arremata o governador Ratinho Junior.

Estão em obras, por exemplo, as pavimentações poliédricas da comunidade Patos Velhos, em Prudentópolis, além de Chopinzinho, Porto Barreiro e Virmond. São áreas essencialmente agrícolas e que vão conseguir melhorar consideravelmente a logística da produção nos próximos anos.