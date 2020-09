Governo lança projeto de compartilhamento de veículos elétricos

O Governo do Paraná inicia nesta quarta-feira (2), o compartilhamento de veículos elétricos para o deslocamento de servidores públicos a serviço, por meio do projeto VEM PR, em uma parceria com o Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

Num primeiro momento, 10 Renault Zoe Life reforçarão o trabalho das equipes da Secretaria Estadual de Saúde nas atividades de combate ao Coronavírus na capital paranaense. A cerimônia de entrega dos veículos foi nesta quarta à tarde, no estacionamento do Palácio Iguaçu. Além dos Renault Zoe, a iniciativa envolve também a instalação de dez eletropostos em Curitiba e Região Metropolitana.

O compartilhamento dos veículos elétricos do VEM PR será feito a partir do software MoVE, desenvolvido pelo Parque Tecnológico Itaipu e já utilizado na área da usina de Itaipu Binacional e também por servidores públicos do Distrito Federal, em Brasília, em projeto lançado também em parceria com a ABDI em outubro de 2019.

Além de possibilitar a reserva dos veículos e o acompanhamento de sua localização, o MoVE permite a visualização de informações como velocidade, carga de bateria, rotas percorridas e a quantidade de emissão de gases causados de efeito estufa que deixaram de ser emitidos com o uso do modelo elétrico em vez de carros movidos a combustível fóssil.

“Como instituição que promove pesquisa, tecnologia e inovação, queremos colocar nossas soluções à disposição da sociedade e o projeto VEM PR vai ao encontro desse propósito. Especialmente tecnologias como essa, na área de Cidades Inteligentes, que é um tema ao qual temos dado muita atenção e tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos”, afirmou o diretor superintendente do Parque Tecnológico, General Eduardo Garrido.

Para o presidente da ABDI, Igor Calvet, o Paraná é um Estado na vanguarda da inovação e a intenção é que o VEM PR seja uma referência para outros estados e municípios, impulsionando a instalação de soluções tecnológicas em benefício dos cidadãos.

“Nós ganhamos em tecnologia, em qualidade para os servidores públicos e também em relação ao meio ambiente. É um projeto completo de demonstração de tecnologia para o bem-estar de todos nós brasileiros”. Segundo Calvet, segundo dados do projeto similar implementado em Brasília em outubro de 2019, junto com o PTI e o Governo do DF, três toneladas de gás carbônico (CO2) deixaram de ser emitidos com o uso dos 16 veículos elétricos.

O diretor de comunicação região Américas da Renault, Caique Ferreira, pontuou que o compartilhamento dos veículos elétricos pode reduzir em até 30% a frota de carros para determinado uso, além de diminuir o custo de manutenção e ter zero emissão de poluentes. “É a tecnologia simplificando a nossa vida. Consideramos o VEM PR um marco na eletromobilidade no Paraná e no Brasil”.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, disse que a otimização da frota é um dos objetivos do Estado, atualmente composta por 22 mil veículos. O VEM PR, conforme ele, complementa outras iniciativas do governo com essa finalidade, como o uso de táxis e aplicativos de compartilhamento. “Esse projeto não poderia deixar de estar no Estado do Paraná, já que um dos nossos compromissos, além da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente, é otimizar a máquina pública. É fazer mais com menos. É poder inovar na maneira de cuidar e usufruir do dinheiro público para prestar um serviço à população”, ressaltou.

*Foto: Gilson Abreu/AEN.