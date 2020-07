Governo repassa 25 mil toneladas de alimentos da merenda escolar

O Governo do Estado já repassou mais de 25 mil toneladas de alimentos da merenda escolar à família de alunos da rede estadual de ensino, desde o início da pandemia. Nesta sexta-feira (31) a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte fará a décima entrega dos kits nas escolas estaduais. Serão mais de 3 mil toneladas de alimentos destinadas a famílias dos 231 mil alunos beneficiários do Bolsa Família.

As entregas acontecem desde março e foram determinadas por decreto do governador Ratinho Junior. Cada escola recebe uma quantia correspondente ao número de alunos matriculados na instituição.

“Graças ao trabalho em conjunto da Secretaria da Educação, a Fundepar e o Governo do Estado, milhares de famílias de alunos estão sendo beneficiadas”, afirma o secretário da Educação, Renato Feder.

Nesse mesmo dia acontece também a entrega do material impresso para os alunos da rede que estão sem acesso à TV aberta e às ferramentas on-line para receber o conteúdo da plataforma de ensino a distância Aula Paraná.

Segurança

Por causa da pandemia, a Secretaria da Educação mantém os cuidados com as famílias que vão retirar os alimentos e com a equipe de servidores e voluntários que ajudam na ação. Todos são orientados a usar máscaras, manter o distanciamento social e fazer a higienização adequada das mãos e demais itens.

Decreto do governador

A entrega da merenda escolar às famílias de alunos que cadastrados no Bolsa Família foi regulamentada pelo Decreto nº 4.316/2020, do Governo do Paraná. A decisão buscou garantir que os estudantes tenham acesso facilitado aos alimentos durante o período de suspensão de aulas presenciais devido à pandemia da Covid-19.

A diretora de Planejamento e Gestão Escolar, Adriana Kampa, explica que as entregas são para todas as 2.143 escolas do estado, mas o kit entregue é diferente em cada escola.

“É um trabalho contínuo, uma força tarefa feita quinzenalmente. No entanto, o diretor e sua equipe montam os kits conforme as necessidades e quantidades de famílias. Por isso, existe diferença entre os kits entregues de uma escola para outra”, explica.