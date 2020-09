Grisalhos viram moda para quem “fugiu” dos salões na quarentena

O cabelo branco passou de vilão a mocinho. Invadiu passarelas internacionais nas cabeças platinadas de modelos de todas as idades e ganhou protagonismo no dia a dia de anônimas e famosas, que assumiram os grisalhos ao se verem longe da rotina de tintura nos salões de beleza. Já prevendo esse movimento, o Boticário, a marca de beleza mais amada pelos brasileiros, traz a linha Match Juventude dos Fios, para manter os branquinhos cada vez mais lindos e, principalmente, saudáveis.

A nova linha de cuidados capilares do Boticário, totalmente vegana, apresenta duas opções de rotina: a primeira com shampoo e condicionador para tratar os fios brancos naturais – Juventude dos Fios Brancos Naturais. Já para tratar os fios brancos de quem decidiu tingi-los a opção é Juventude dos Fios Brancos Tingidos. Além disso, o portfólio da linha apresenta finalizadores, máscara e spray, que podem ser combinados no uso de ambas as rotinas de cuidados.

O expert em cabelos de Match, Ricardo dos Anjos, explica: “Quando falamos de fios brancos, eles podem mudar de tonalidade por conta de agentes externos, com uma aparência amarelada e até mesmo esverdeada. Além disso, sua espessura e característica também sofrem alterações, ficando mais finos, quebradiços e opacos. Match Juventude dos Fios é a solução para quem assumiu os fios grisalhos ou prefere tingir, revitalizando e devolvendo a saúde dos fios”.

Os produtos de Juventude dos Fios Brancos Tingidos contam com bioaminoácidos e ômega 3, que neutralizam o envelhecimento dos fios. Além de estimular a produção dos óleos naturais, esses ingredientes revestem e nutrem os fios do cabelo, aumentando sua força e espessura, resultando em um cabelo 5 anos mais jovem, na primeira aplicação.

Os lançamentos Match Juventude dos Fios já estão disponíveis no e-commerce da marca, no link https://www.boticario.com.br/ e nas lojas.

Serviço:

Match Juventude dos Fios Brancos Naturais Shampoo | Anti-Idade Desamarelador, 250 ml

– Neutralização dos tons indesejados;

– Revitalização dos fios na 1° aplicação;

– Hidratação.

Preço: R$31,90

Match Juventude dos Fios Brancos Naturais Condicionador | Anti-Idade Desamarelador, 250ml

– Neutralização dos tons indesejados;

– Revitalização os fios na 1° aplicação;

– Fios macios.

Preço: R$36,90

Match Juventude dos Fios Brancos Tingidos Shampoo | Anti-Idade, 250 ml

– Bioaminoácido;

– Ômega 3;

– Neutralização do envelhecimento.

Preço: 31,90

Match Juventude dos Fios Brancos Tingidos Condicionador | Anti-Idade, 250 ml

– Fios mais jovens;

– Mas volume;

– Brilho e maciez.

Preço: 36,90

Match Juventude dos fios Máscara, 250g

– Reposição dos nutrientes;

– Revitaliza;

– Deixa os fios macios.

Preço: 56,90

Match Juventude dos fios Spray Volumador, 100ml

– Volume os fios;

– Devolve a estrutura.

Preço: R$39,90

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos, unidade de negócios do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do país; com mais de 3.700 pontos de venda, em 1.750 cidades brasileiras, e mais de 900 franqueados. Presente em 15 países, há mais de 40 anos desenvolve produtos com tecnologia, qualidade e sofisticação – seu portfólio tem mais de 850 itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. Eleita a marca mais lembrada em Diversidade e Inclusão** e comprometida com a beleza das pessoas e do planeta, o Boticário não realiza testes em animais e investe na melhoria contínua de produtos e processos, para torná-los cada vez mais sustentáveis.

*Fonte: Kantar, LinkQ Online, Total Brasil, 2.500 lares compradores de perfumaria, cuidados com a pele e maquiagem, Dezembro de 2019.

**Fonte: Oldiversity. Grupo Croma Nov/2017