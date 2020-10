Grupo Boticário, BP Bunge e Positivo doam 30 mil litros de álcool

Os grupos Boticário e BP Bunge Bioenergia e o Instituto Positivo se uniram em uma parceria solidária para garantir o acesso a 30 mil litros de álcool líquido a hospitais de nove Estados, a partir da última semana de setembro. A ação em cooperação envolveu o fornecimento de álcool 70% pela BP Bunge, a contribuição financeira do Instituto Positivo e o envase do produto por parte do Grupo Boticário. A coalizão permitiu a produção de 350 mil unidades que serão disponibilizadas a cerca de 50 hospitais de nove Estados (Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Tocantins). A ação conta também com uma parceria com as secretarias estaduais de Saúde de quatro desses Estados: AM, CE, PE e RN.

Desde março, quando a pandemia da Covid-19 começou a se espalhar pelo Brasil, o Grupo Boticário trabalhou para garantir o máximo de parcerias para levar itens de higiene para populações em situação vulnerável de todas as regiões do País. A união com a CUFA (Central Única das Favelas) e outras iniciativas como a Gerando Falcões e a União Rio, garantiu que as 216 toneladas em itens de higiene produzidas pelo Grupo Boticário chegassem a todos os Estados brasileiros.

“Ao longo deste período tão conturbado, uma das lições que todos aprendemos é a que a cooperação é a melhor forma de vencermos as barreiras. Por isso, ter ao lado parceiros como a BP Bunge e o Instituto Positivo para potencializar nosso alcance e ajudar tantas pessoas é extremamente importante. Só com esse espírito entre empresas em prol da sociedade poderemos passar por essa crise de saúde global e ajudar na construção de um País mais justo e consciente”, disse Eduardo Fonseca, diretor de Assuntos Institucionais do Grupo Boticário.

Com esse mesmo espírito, a BP Bunge Bioenergia promoveu parcerias e participou de campanhas que ampliaram os resultados de suas ações individuais nesse período de pandemia, que somam a doação de mais de 266 mil litros de álcool a comunidades, hospitais, organizações e entidades governamentais. Na maior delas, a Unica – União da Indústria de Cana-de-Açúcar contou com o apoio de dezenas de usinas para doar mais de 1 milhão de litros de álcool 70% a comunidades de seis Estados do País. No Mato Grosso do Sul, a empresa participou de campanha da Biosul, Federação das Indústrias e Senai locais para a doação de cerca de 36 mil máscaras de proteção à população. Participou ainda de campanhas de doação de álcool 70% promovidas por Siamig e Sifaeg, sindicatos que representam a indústria sucroenergética em Minas Gerais e Goiás, respectivamente.

“Contar com o apoio desses grandes parceiros, como O Boticário e o Instituto Positivo, nessa ação para a doação de álcool 70% nos dá a certeza de que nossos esforços para ajudar as pessoas a se prevenirem contra a Covid-19 terão muito mais potencial de serem bem-sucedidos. Atitudes como esta, que mobilizam empresas, engajam entidades e envolvem governos, certamente estão contribuindo para que possamos voltar o mais breve possível à normalidade”, afirma Mara Gama, diretora de Comunicação e Relações Institucionais da BP Bunge Bioenergia.

Já o Grupo Positivo, por meio do Instituto Positivo, doou mais de R$ 650 mil para contribuir com ações de combate à Covid-19. Seu principal esforço foi para viabilizar e investir financeiramente na campanha “O Amor Contagia”, encabeçada por uma coalizão de importantes instituições privadas e públicas do Estado do Paraná, a exemplo das promotorias de Justiça do Ministério Público do Paraná e do Ministério Público do Trabalho. A campanha já beneficiou mais de 130 instituições sociais e 29 hospitais do Paraná. Para a diretora do Instituto Positivo, Eliziane Gorniak, o momento fez as empresas se atentarem à atuação social. “Considerando o momento excepcional trazido pela pandemia, tem sido importante pensar em diferentes formas de contribuir, fazer coalizões e atender às necessidades da comunidade. Nesse sentido, a parceria com o Boticário e a BP Bunge foi mais uma excelente oportunidade de unirmos esforços de organizações que atuam em áreas tão distintas, mas que, ainda sim, encontraram algo em comum: o propósito de proteger o que temos de mais valioso: a vida”, afirma.

Eliziane alerta que, enquanto a pandemia continua fazendo muitas vítimas, as doações vêm caindo abruptamente desde o mês de junho, no País. Segundo levantamento da ABCR (Associação Brasileira de Captadores de Recursos), as doações para o enfrentamento à Covid-19 no Brasil já ultrapassaram R$ 6 bilhões. Com um total de 492.710 doadores, a Associação contabilizou o maior montante nos meses de abril e maio, mas em junho e julho as doações caíram 90%, em relação à média dos dois meses anteriores. “A queda nas doações já era esperada, mas, enquanto a pandemia continuar fazendo vítimas, precisaremos continuar, como sociedade, oferecendo nosso tempo, talento e recursos, em especial, para atender a população mais vulnerável e que continuarão precisando do nosso apoio. ”, ressalta a diretora do Instituto Positivo.