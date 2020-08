Guaíra ganha porta de entrada com parque e acesso pavimentado

Um investimento de cerca de R$ 3,2 milhões do Governo do Estado em Guaíra, no Oeste do Paraná, está transformando o principal acesso ao município. Estão em obras desde julho deste ano as revitalizações de duas grandes avenidas e a construção de um parque urbano. Os principais objetivos são dividir o tráfego pesado da rodovia federal BR 163 e solucionar um problema de drenagem das águas da chuva, além de oferecer uma nova alternativa de lazer e entretenimento para os moradores.

A cidade tem três grandes novelos viários e as intervenções atuais estão em andamento no trevo de entrada, onde a BR 163 se transforma em via urbana e encontra a BR 272, que traz o fluxo comercial e turístico de Maringá e Umuarama.

Guaíra é uma das portas de entrada do Paraná para quem vem do Mato Grosso do Sul e do Norte do Brasil e é um entreposto do trânsito de caminhões entre o Centro-Oeste e o Porto de Paranaguá, tanto que a BR 163 encontra, 150 quilômetros depois, a BR 277, principal corredor de exportações do Estado.

As duas avenidas que estão sendo revitalizadas formam uma espécie de V a partir da entrada do município. Elas permitem que os carros leves, que não precisam fazer a ligação com a ponte e o estado vizinho, desviem a rodovia federal para alcançar o Centro, deixando a BR 163 com a exclusividade do trânsito pesado. Esse atalho também abraça o novo parque em implantação atrás da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

“É uma transformação gigante no município e que dialoga com mobilidade urbana, desenvolvimento sustentável e qualidade de vida da população. A ideia do parque gera autoestima, influi na diversão das pessoas, e ajuda a transformar o sentimento de quem acessa o Paraná pela primeira vez, vindo do Mato Grosso do Sul”, afirma o governador Ratinho Junior. “É uma intervenção que ficará marcada na história de Guaíra”.

A ideia urbanística surgiu de maneira inusitada. Técnicos da Prefeitura de Guaíra subiram no topo do edifício mais alto do município e tentaram arquitetar de maneira instintiva uma solução para essa região conturbada pela confluência do trânsito do acesso principal de Guaíra. E o que surgiu como um projeto de desvio encontrou investimento do Estado em um parque, diante do recém-criado Programa de Parques Urbanos, da secretaria estadual de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo.

“O intuito é ter uma entrada moderna, com pavimentação, iluminação com LED, jardim, calçadas acessíveis, dentro das normas mais completas de desenvolvimento urbano. Essa mesma área tem uma UPA e tinha um parque muito antigo, era uma região que precisava de uma solução para as águas da chuva, por isso o complemento do projeto do Parque Fundo de Vale”, explica o engenheiro civil Luiz Mitsuo Shiomi, secretário Municipal de Planejamento. “É a união perfeita de várias soluções com desenvolvimento sustentável”.

A revitalização completa, inclusive, deu novo nome definitivo ao bairro, que passou a se chamar Parque do Lago. “É uma região que invariavelmente vai atrair novos centros comerciais. Guaíra é uma cidade que pode possuir lojas francas e essa revitalização deve ajudar na construção de uma cidade ainda mais aberta depois da pandemia provocada pelo novo Coronavírus”, acrescenta o secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes.

As pavimentações poliédricas começaram a ser substituídas por pavimentação asfáltica em julho e a expectativa é de conclusão até dezembro. A Secretaria de Infraestrutura e Logística disponibilizou cerca de R$ 1 milhão para cada obra, mas as licitações ocorreram em valores inferiores. Ainda há contrapartida municipal nos dois contratos.

“Investimento em pavimentação gera mais qualidade de vida. O Governo do Estado é o principal financiador desse projeto que integra melhor a população e separa, de uma vez por todas, o trânsito leve e o trânsito pesado, evitando acidentes e inúmeros percalços no dia a dia do município”, afirma o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. “Tivemos auxílio da Assembleia Legislativa nesse projeto, é uma parceria para impulsionar o desenvolvimento da cidade”.

Esse investimento está dentro de um pacote de 174,5 quilômetros de revitalizações em avenidas e ruas de 55 municípios do Paraná. As obras contemplam, ao todo, 64 recapes ou pavimentações, cinco pavimentações poliédricas – Pinhalão, Prudentópolis, Araruna, Marumbi e Leópolis – e uma pavimentação em bloco sextavado em Santa Isabel do Ivaí.

Parque

O Parque Fundo de Vale é fruto de um convênio de R$ 1.789.016,07 do município com o Instituto de Água e Terra. (IAT), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Ele vai substituir uma antiga área verde que contava com um pequeno lago e nenhuma estrutura para diversão.

O novo lago tem um formato bem mais amplo com pista de caminhada ao redor, projeto de arborização com ipês, jacarandás e palmeiras, letreiro do município, parque de diversão, uma península para observação dos peixes, iluminação com LED e novo estacionamento.

Atualmente os trabalhos englobam o aprofundamento e o nivelamento do lago, além de terraplanagem nas áreas que receberão a pista de caminhada. As obras atingiram 14% no começo de agosto e a previsão de conclusão é no final do ano. Visto de cima o lago do parque lembra o formato dos pulmões do corpo humano com a península unindo os dois lados, doce semelhança ao potencial de uma área arborizada num município.

Esse novo parque também é uma solução para vários problemas urbanos, como contenção das cheias, ação erosiva, ocupação irregular e depósito de lixo. Ele é um dos 46 inseridos no Programa Estadual de Parques Urbanos, inédito no Paraná.

“A ideia é revitalizar áreas degradadas, onde existem córregos ou algum recurso hídrico. Essa transformação evita a ocupação irregular, a transformação de área de lixão, e é uma zona de contenção de alagamento. Ele serve como bacia de contenção de cheia para que as águas não se espalhem, com gramas e vegetação permeável”, afirma Tatiana Nasser, arquiteta e urbanista do IAT. “Esses parques também criam distanciamento de ocupação, melhoram a cidade e são fundamentais para lazer, turismo e entretenimento”.

Novo conceito

O parque e os acessos vão ajudar Guaíra a transformar em rotina um novo conceito que está sendo propagado com obras e ações, em parceria com o Governo do Estado. A cidade era taxada de “fim de Paraná” tenta emplacar cada vez mais a visão de “entrada do Paraná”, como Foz do Iguaçu e as cidades mais ao Norte na divisa com o Mato Grosso do Sul (Porto Camargo e Porto Rico).

“O Governo do Estado investiu muito em segurança pública nos últimos anos. Temos uma terra muito produtiva e estamos remodelando a infraestrutura e os acessos municipais”, complementa Sinomar Maria Neto, secretário municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente. “Guaíra tem um potencial turístico e comercial ainda inexplorado, e essa iniciativa pode marcar o início de um novo ciclo de prosperidade”.