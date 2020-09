Hackathon online busca soluções inovadoras para o setor do Turismo

O Sebrae/PR, em parceria com a Fecomercio PR, realizará nesta semana o Inova Turismo Hackathon, um evento online que objetiva construir soluções para que os negócios do Turismo continuem operando de forma segura e sustentável. A maratona começa nesta sexta-feira (25) e se estende pelo final de semana. As inscrições podem ser feitas pelo link até a data de início do evento.

O setor do Turismo foi um dos mais impactados pela pandemia e, agora, precisa se reinventar. A proposta é que os participantes encontrem soluções para os desafios atuais, criando experiências autênticas que ajudem o setor na retomada econômica.

“Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial e a Inovação é imprescindível nessa nova realidade. No setor do Turismo não é diferente. Esperamos que boas ideias e projetos saiam desse evento e tornem-se cases de sucesso”, analisa o gerente de Turismo Social do Sesc/PR e representante da Fecomércio PR, Giovanni Bagatini.

O evento é aberto à comunidade nacional e não é restrito aos profissionais da área. Universitários, empreendedores, entusiastas e atores do ecossistema do setor podem participar da maratona para ajudar os negócios a se manterem competitivos no novo cenário.

“Nosso evento é mais que o Turismo em si e os negócios dele, porque o setor afeta várias áreas da economia de formas diferentes. O que queremos são encontrar soluções que possam vir de pessoas que tenham expertise em outro setor. Certamente, isso irá criar soluções aplicáveis a outras áreas também”, comenta a coordenadora estadual de Turismo do Sebrae/PR, Patrícia Albanez.

O Hackathon acontecerá em etapas. O processo consiste na inscrição, criação de times, desenvolvimento dos projetos, mentoria, banca de jurados, publicação dos projetos e premiação. Os participantes podem se inscrever em três categorias com um desafio proposto a cada uma delas.

No Desafio da Experiência, as equipes precisarão adequar a experiência do Turismo para proteger os consumidores e colaboradores do setor. No Desafio Digital, será preciso elaborar estratégias sobre como apoiar pequenas empresas do Turismo e seus fornecedores no processo de digitalização dos negócios. Já no Desafio Comunidade, as equipes criarão ações de apoio no desenvolvimento de práticas e mecanismos de cooperação ao setor do Turismo.

Premiação

As equipes irão concorrer a R$8 mil em prêmios, divididas entre aquelas que apresentarem melhores desempenhos na maratona.

1º Lugar

Hospedagem em Foz do Iguaçu no Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention + 15 horas de Consultoria no Sebrae

2º Lugar

Passagens do trem de luxo da Serra Verde Express até Morretes (Ida e volta) + 10 horas de Consultoria no Sebrae

3º Lugar

Hospedagem na categoria luxo no Intercity Curitiba + 5 horas de consultoria do Sebrae/PR