Hard Rock Cafe Curitiba lança campanha para o Dia da Árvore

A mais tradicional rede temática rock do mundo, o Hard Rock Cafe, estreia na unidade curitibana uma ação em homenagem ao Dia da Árvore, alinhada à campanha permanente Save The Planet, um dos pilares da marca em todo o mundo. Entre os dias 22 e 26 de setembro, a casa vai presentear os clientes com tags de sementes e orientações de plantio.

O Hard Rock Curitiba voltou a operar com todas as medidas sanitárias exigidas pelas autoridades de saúde, como distanciamento entre as mesas, disponibilização de álcool em gel, cardápio via QR Code, além de treinamento para para toda a equipe em relação aos cuidados sanitários.

Quem vai até o Hard Rock Cafe Curitiba também pode conferir os destaques da sua memorabília, que inclui roupas de Britney Spears e Rihanna, além de peças icônicas como guitarras da Rita Lee e John Lennon, entre outras raridades. As reservas devem ser feitas pelo e-mail contato@hrcgroup.com.br.

