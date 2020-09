Havan: agora é a hora para programar uma viagem

Um dos setores mais afetados pela pandemia foi o turismo, já que as pessoas foram forçadas a ficar em isolamento social para evitar a disseminação do vírus. Com a curva da Covid-19 em queda, é hora de planejar novos destinos para aproveitar esse relax viajando. Joseane Nuss, gerente da Havan Viagens, diz que é importante planejar a viagem com antecedência. “Há roteiros para todos os gostos e bolsos”, sugere a gerente.

Com a alta do dólar e a insegurança em relação à Covid-19, muitas pessoas estão preferindo viajar dentro do Brasil. Joseane explica que os roteiros para o Nordeste estão com preços bem atraentes. “Muitos hotéis e resorts ficaram fechados por um grande período. Com a retomada, mesmo tendo que diminuir sua capacidade de hospedagem, eles conseguem oferecer preços atrativos”, garante.

Entre os roteiros internacionais, um que está com o preço bem acessível é para Nova Iorque. “Uma passagem para Nova Iorque está quase a metade do preço que era praticado antes da pandemia, com valores a partir de R$ 1.900,00. Vale lembrar que hoje já está permitida a entrada de brasileiros. Mas, é bom se planejar para 2021. E, se na data do embarque ainda houver algum tipo de restrição, é possível remarcar, sem custos”, explica.

No Brasil, entre os pacotes que estão bem em conta são para Natal, Salvador e Fortaleza, com valores partindo de R$ 1.000,00 por pessoa e incluem passagem aérea e quatro noites em hotel com café da manhã.

A Havan Viagens é parceira nesse momento de tanta preocupação com a saúde e, por isso, tanto a compra do pacote, que pode ser feita em até 10 vezes por cartão de crédito ou pelo cartão Havan, quanto informações sobre passeios, compras de ingressos para o Beto Carrero, locação de carros e outros assuntos do trade turístico podem ser feitos pelo site www.havanviagens.com.br, pelo email havanviagens@havan.com.br ou pelo telefone (47) 3251-5299. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h, e nos sábados, das 9h às 19h.