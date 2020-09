Havan aposta na interação digital para comemorar a Semana do Cliente

A Havan aposta na interatividade digital para marcar a Semana do Cliente. Além das tradicionais ofertas, durante os dias 14 a 21 de setembro, os diferentes tipos de clientes da loja mais amada do Brasil serão destacados no Instagram Stories.

O Dia do Cliente é comemorado em 15 de setembro. Mas tanto as ofertas, quanto a interação nas redes sociais, vão acontecer durante a semana inteira. “O nosso público é especial, é fiel, tanto que chamamos de fãs e têm características bem particulares. A ideia é valorizar esses múltiplos perfis. Acreditamos que o público vai adorar a proposta e entrar na brincadeira”, adianta o dono da Havan, Luciano Hang.

Com a ação, a Havan busca reforçar a proximidade com o cliente, que costumeiramente já divulga em seus perfis a relação que tem com a varejista. Inclusive, atenta as novas demandas do público, a rede está com várias novidades, como o Zap Havan, em que o cliente pode fazer compras ou falar diretamente com um vendedor da loja que ele quiser. O Retira Fácil, em que o cliente compra no site e retira na filial mais próxima a ele. E ainda, a implantação da prateleira infinita, que amplia a oferta de estoque para todas lojas, e muito mais.

A Havan está presente com suas 149 megalojas em 17 estados brasileiros. No mês de outubro, acontece a inauguração da loja nº 150, em Belém, no Pará. Um marco para a rede de lojas catarinense, que possui 34 anos de história.