Havan estende a “Semana do Brasil” para o mês inteiro de setembro

A Havan, maior rede varejista de lojas de departamentos, vestiu a camisa da “Semana do Brasil” e preparou ofertas especiais para o mês inteiro de setembro. O objetivo da campanha nacional é movimentar a economia, gerar oportunidades e valorizar o país nesse momento pós-pandemia.

Nacionalmente, a Semana do Brasil vai acontecer de 3 a 13 de setembro. Na Havan, a ideia de estender a Semana do Brasil com promoções especiais para todo o mês se deu pelo momento particular em que o país vive, sendo preciso reavivar o otimismo e o sentimento de patriotismo da nação. A campanha vai acontecer simultaneamente em todas as 149 lojas Havan espalhadas em 18 estados brasileiros.

O dono da Havan, Luciano Hang, será o garoto-propaganda da Semana do Brasil com tiradas bem-humoradas como: “Queremos mostrar o brasileiro de verdade. O nosso povo é engraçado, é otimista e dá risada das dificuldades. Brinca com coisa séria e tem o dom de criar soluções para tudo”. “Queremos com essa campanha incentivar o brasileiro a acreditar no País. Na Havan temos sangue verde e amarelo e acreditamos que vamos dar a volta por cima, inclusive sairemos mais forte”, destaca Luciano.

A Semana do Brasil é uma iniciativa do Governo Federal, e foi promovida pela primeira vez em 2019. A proposta é criar uma espécie de “Black Friday” brasileira, a partir de um movimento integrado entre o poder público e a iniciativa privada.