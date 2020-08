Havan promove live sobre cafÃ©s na prÃ³xima quinta-feira

Havan promove live sobre cafés na próxima quinta-feira

Não há dúvidas de que o café está entre as bebidas mais apreciadas do mundo. Ele está presente na maior parte dos lares brasileiros. O Brasil é o segundo maior consumidor mundial de café, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. A bebida não só dá ânimo para iniciar o dia, como também é motivo para uma pausa no dia-a-dia atribulado. É uma bebida muito versátil, podendo ser preparada de diversas formas. Para conversar sobre esse assunto, a Havan está preparando uma live, com a presença do especialista na bebida, João Carlstron, e a personal organizer, Flávia Kuchenbecher, na próxima quinta-feira (6), às 19h. A live será transmitida pelo perfil oficial do Facebook @havanoficial e pelo Youtube no canal oficial da Havan.

O encontro é uma parceria entre a Havan e a produtora de cafés 3 Corações. Durante a live, serão dadas dicas de preparo e harmonização da bebida predileta do brasileiro. Utensílios diversos para o seu preparo, como garrafas térmicas, cafeteiras, xícaras e outros, são comercializados na Havan, o que facilita ter tudo que é necessário para fazer um bom café. Sorteios especiais serão feitos para quem estiver assistindo.