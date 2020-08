Havan recebe selo GPTW de excelente empresa para se trabalhar

A Havan acaba de ser certificada com o selo Great Place to Work (GPTW), sendo considerada uma das melhores empresas para se trabalhar. A empresa foi avaliada pelos colaboradores das 149 lojas espalhadas pelo Brasil, equipes do Centro Administrativo e Centro de Distribuição.

Este é o 2º ano consecutivo que a Havan recebe o selo, que vem confirmar as boas práticas em prol dos colaboradores, como valorização, respeito as diferenças, oportunidade de crescimento e desenvolvimento, e muito mais. “Sem os colaboradores a Havan não é nada. São eles que todos os dias vestem a camisa verde amarela e levam a missão de encantar os clientes. Saber que eles se sentem acolhidos e valorizados é muito gratificante”, saliente o dono da Havan, Luciano Hang.

O gerente de Recursos Humanos, Aurélio Paduano, destaca que a palavra “reconhecimento” resume este momento. “Nesta fase foram ouvidos exclusivamente os colaboradores. Este retorno mostra que estamos no caminho certo”, avalia o gerente de Recursos Humanos, Aurélio Paduano.

O selo é conferido pela consultoria Great Place to Work, autoridade mundial em assuntos do mundo do trabalho. Foram selecionados para pesquisa cerca de 1 mil colaboradores, escolhidos aleatoriamente do quadro de 20 mil e eles responderam mais de 60 questões. “A porcentagem de colaboradores que responderam à pesquisa já foi algo muito positivo. Tivemos quase 900 participantes”, detalha a coordenadora de Desenvolvimento, Goreti Maestri.

A assistente de marketing, Tamires Lobo da Silva, foi uma das profissionais selecionadas e que respondeu o questionário. “O fato da empresa participar deste tipo de pesquisa já mostra a seriedade dela para com os colaboradores. Fiquei muito feliz em poder contribuir”, afirma.

Próxima etapa

Agora a Havan participa da fase que aponta o ranking das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Neste ano, a empresa disputa na categoria “Varejo Nacional – grande porte”. Conforme Goreti, neste momento serão considerados também as informações sobre as práticas de gestão de pessoas da Havan. “A partir daí, a consultoria GPTW analisa uma série de dados enviados, como relatórios e comprovações das ações. No fim do ano, é divulgado o ranking”, conclui.