Havan vence a categoria Varejo-Eletroeletrônicos do Prêmio nacional Whow! De Inovação

A Havan, maior loja de departamentos do Brasil, foi vencedora na categoria Varejo-Eletroeletrônicos do Prêmio Whow! De Inovação, uma iniciativa do Grupo Padrão e do Centro de Inteligência Padrão (CIP). A premiação acontece hoje, dia 09, às 19h, em ambiente virtual, podendo ser acompanhada pelo site www.whow.com.br. Cem empresas fazem parte do ranking das mais inovadoras no Brasil e são 38 categorias.

O prêmio tem por objetivo reconhecer empresas e instituições que produzam inovação consistente. A empresa catarinense foi a vencedora na categoria Varejo-Eletroeletrônicos devido ao trabalho desenvolvido na Havan Labs, departamento responsável por todas as soluções tecnológicas da empresa. Além disso, a Havan Labs mantém a integração entre as 151 megalojas Havan, presentes em 17 estados brasileiros.

O Prêmio Whow! De Inovação possui uma metodologia própria que envolve avaliações qualitativas de cases inovadores. Partindo de rankings de relevância no mercado como o “Valor 1000” do Valor Econômico e o “Melhores & Maiores” da Exame, que elencam as mil empresas de maior destaque no Brasil.

Havan Labs

Recentemente foi inaugurado o novo espaço da Havan Labs, com área de 1,5 mil m², com o dobro do espaço. A expansão está em sintonia com o momento da varejista, que busca ampliar a sua participação no universo digital, com a mesma excelência que já oferece no offline.

De acordo com o gerente de Tecnologia da Informação (TI), Valter Soares, a transferência para uma área maior é reflexo do crescimento substancial do Havan Labs. “Atualmente, cerca de 200 profissionais das áreas de engenharia, cientistas de dados, desenvolvedores de software, agilistas e analistas de negócio atuam no Havan Labs. Muito em breve, provavelmente ainda este ano, deveremos chegar a 400 colaboradores só neste setor.”

Entre os projetos a serem desenvolvidos no novo Havan Labs, Soares cita a criação do Super APP Havan, novas ferramentas de Marketplace, expansão da tecnologia RFID (Identificação por radiofrequência), cuja Havan já é referência na América Latina, e, ainda, aperfeiçoamento do processo Ship From Store, que é uma inovação do setor varejista que visa proporcionar uma experiência de compra diferenciada aos clientes. E também, melhorias dos processos logísticos, por meio das estratégias Omnichannel.

O dono da Havan, Luciano Hang, enfatiza o quanto é fundamental investir em tecnologia, sendo este um dos principais diferenciais competitivos da rede. “Hoje, a tecnologia está em todos os lugares, em todos os processos e serviços. A nossa busca na Havan é pela entrega do melhor para o cliente e consequentemente, estamos nos aperfeiçoando e inovando sempre. É muito bom poder investir, criar novas oportunidades e empregar mais pessoas”, finaliza.