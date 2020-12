História: 6 assuntos mais abordados no Enem nos últimos anos

Se preparar para o Enem não é tarefa fácil porque exige do estudante um amplo domínio sobre todo o conteúdo da grade curricular do Ensino Médio. Para sinalizar o que é preciso estudar para as provas, a organização do Enem divulga no edital do exame a Matriz de Referência, na qual constam os conteúdos do Ensino Médio que podem ser abordados nas provas. Mesmo assim, a quantidade de assuntos listados nas quatro áreas do conhecimento pode deixar qualquer um perdido, sem saber o que priorizar.

“O ideal é estudar bem durante todos os anos para se ter uma base completa e então, na reta final, priorizar a revisão de assuntos que caem com mais frequência ou que o aluno tenha mais dificuldade”, orienta o coordenador da Assessoria de História, Filosofia e Sociologia do Sistema Positivo de Ensino, Norton Frehse Nicolazzi Junior.

Para ajudar quem está se preparando nessa reta final, a equipe de inteligência do Sistema Positivo de Ensino mapeou os assuntos que mais caíram nas provas do Enem nos últimos dez anos.

História

Os assuntos mais abordados nas provas de História na última década foram: História Geral (55%), Brasil República (15%), Brasil Colônia (9%), Brasil Império (8%), História Política (7%) e Patrimônio Histórico-cultural e Memória (6%). De acordo com Norton, em História Geral os conteúdos que costumam aparecer com mais frequência são Iluminismo, Revolução Industrial e Segunda Guerra Mundial. Já quando o tema é Brasil República, o educador afirma que é preciso prestar atenção na Primeira República e na Era Vargas. “O Brasil Império costuma trazer questões que tratam da Constituição de 1824, Segundo Reinado, processo abolicionista e economia cafeeira. Já as questões ligadas ao Patrimônio Histórico-Cultural e Memória trazem com frequência a temática indígena e afro-brasileira, além da diversidade cultural”, completa Norton.

