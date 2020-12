Home office” e aulas “online” flexibiliza viagens com opções mais baratas

Com as crianças fazendo aulas “online” e os pais trabalhando em “home office” as viagens em família ganharam flexibilidade nas datas e a opção de se hospedar em dias de semana pode resultar em muita economia no valor das tarifas e nas condições especiais para o pagamento.

Esse é o caso de quem escolhe o Daj Resort & Marina, localizado em Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro do Paraná. As tarifas durante a semana chegam a ser 20% mais baratas com opção de pagamento em 10 vezes sem juros no cartão.

“Temos toda a estrutura que nossos hóspedes necessitam para trabalhar, estudar ou apenas relaxar. Nossa internet é de fibra ótica, possuímos salas de reunião que podem ser usadas para trabalho ou estudo, além de nossas suítes amplas que acomodam toda a família com muito conforto”, diz a gerente do Daj, Silmara Camargo.

A estrutura do Daj Resort é um diferencial nesse período de pandemia em que as pessoas procuram tranquilidade, privacidade, natureza e boa gastronomia com ambientes espaçosos e sem aglomeração.

Um exemplo são as piscinas grandes. A externa, com bar molhado, borda infinita e vista para as montanhas de Ribeirão Claro possui 550 mil litros e a piscina coberta que é aquecida e com cromoterapia possui 250 mil litros. Tem ainda uma piscina infantil com chafariz.

Para crianças a partir de quatro anos, o resort disponibiliza recreação das 10h às 22 horas. Com os recreadores elas exploram todos os espaços do complexo, como campo de futebol, quadra de tênis, pista de bicicleta, piscinas, pescaria e a Fazendinha, uma das novidades do Daj onde os pequenos têm contato com vários animais como pavão, cabritos, galinhas da Angola, entre outros.

A gastronomia também é um diferencial do resort. Desde o café da manhã, passando pelo requintado almoço e jantar, que reúne elementos e diversidade da culinária local, nacional e internacional, com muita criatividade e sabor. A hospedagem funciona no sistema de pensão completa. Café da manhã, almoço e jantar estão inclusos na tarifa, que inclui água e refrigerante.

Para os pais, o resort disponibiliza uma academia com ótimos equipamentos para manter a forma e o Jaune Spa by L´occitane com várias opções de massagens e terapias.

Localização

Localizado na divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, às margens da represa de Chavantes com suas águas translúcidas, o DAJ é o melhor destino para quem quer chegar de carro, sem o custo de passagens aéreas, de diversas cidades dos estados de São Paulo e Paraná. Está localizado a 390 km de Curitiba, São Paulo e Campinas; 350 km de Rio Preto e Piracicaba; 280 km de Ponta Grossa e Maringá; 240 km de Presidente Prudente e Apucarana; 185 km de Londrina; 150 km de Marília e Bauru, 45 km de Ourinhos.