Huop recebe dez novos respiradores no combate à Covid-19

Em tempos de pandemia, a união dos três poderes está fazendo a diferença no enfrentamento e combate da Covid-19. Na última sexta-feira (14), o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) recebeu dez novos respiradores, entregues pela Secretaria Municipal de Saúde, enviados pelo Ministério da Saúde, por solicitação do município de Cascavel e viabilizado pelo deputado federal Evandro Roman. Os equipamentos são de última geração para que seja mantido o atendimento de qualidade não só para população de Cascavel, como também dos municípios atendidos pela 10ª Regional de Saúde.

A última ampliação de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), realizada no dia 9 de julho, foi viabilizada com o auxílio da 10ª Regional de Saúde, que concedeu respiradores emprestados de municípios próximos e instituições particulares. O diretor geral do Huop, Rafael Muniz de Oliveira, agradece a parceria no combate a Covid-19, que o Huop tem desempenhado desde março. “Esses respiradores emprestados serão devolvidos para 10ª Regional, que os destinará para onde for necessário, e o Huop fica com esses dez respiradores novos entregues pelo Ministério da Saúde”, explica ele, lembrando que atualmente, a Ala Covid-19 conta com 30 leitos de UTI e 27 de enfermaria.

O deputado federal Evandro Roman, responsável pelo intermédio com o Ministério da Saúde, afirma que cada respirador custa em torno de R$ 100 mil. “Esses respiradores já estão à disposição para utilização. O importante é saber que vai ajudar a salvar vidas e levar uma qualidade melhor para os profissionais da área da saúde. O Huop atende uma região de 2,5 milhões de pessoas e tem um resultado fantástico na qualidade de atendimento”.

O reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Alexandre Webber, ressalta o trabalho realizado no Hospital com relação à pandemia. “Essa parceria é muito importante porque consolida a estrutura de 30 leitos de UTI que nós temos, já que a última ampliação foi feita com o empréstimo de respiradores. Mais que isso, demonstra que todos estão entendendo a importância do nosso Hospital para a região. Essa união política em torno do Hospital é fundamental e tenho certeza que apesar da dificuldade que estamos passando, a estrutura hospitalar da nossa região vai sair fortalecida desse processo”.

Na ocasião da entrega dos equipamentos o secretário municipal de saúde, Thiago Stefanello, diz ser necessário cada vez mais a união de forças para que todos sejam beneficiados. “Por mais que o município de Cascavel não seja gestor da média e da alta complexidade, nós nunca nos omitimos de tentar ajudar da melhor forma possível. Tempos atrás recebemos R$ 1 milhão da Justiça Federal e abrimos mão desse recurso para o Hospital Universitário, pois sabemos que ali ficará o grande legado pós pandemia da estrutura hospitalar. São 10 novos ventiladores que estão à disposição e que vão melhorar ainda mais a qualidade do atendimento no Huop”, frisou.

Para o João Gabriel Avanci, diretor da 10ª Regional de Saúde, a união de forças culminou na entrega dos respiradores. “Temos a sensibilidade dos governantes municipal, estadual e federal, em mandar para cá, reconhecendo a importância que o resto do Paraná tem, e a importância que o Huop tem nesse processo. O Huop é o mais qualificado para encarar um momento como esse. Não existe local mais adequado para a instalação desses equipamentos e não tem onde entregar uma assistência de maior qualidade do que o Hospital Universitário”.

Na oportunidade, o deputado Evandro Roman ainda visitou as novas instalações do aparelho de ressonância que sendo instalado no Hospital, o qual ele também foi responsável pela intermediação da compra.