Iniciada construção de condomínio do idoso em Irati

Irati será a próxima cidade a receber um condomínio para idosos do Governo do Estado. A autorização para início da obra foi dada pela Cohapar após a última reunião para alinhamento com a construtora contratada, via licitação, para execução do empreendimento que terá 40 casas.

A iniciativa faz parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, que atende exclusivamente pessoas na faixa da terceira idade. Por meio dela, são construídos conjuntos horizontais com casas adaptadas e ampla infraestrutura complementar com ambulatório básico, segurança, salão de festas, horta comunitária, biblioteca, sala de informática e quiosques de jogos.

A previsão de entrega, segundo o chefe do escritório regional da Cohapar Elmar Vornes, é para junho de 2021. “A construtora fará as providências técnicas como canteiro de obra e execução da terraplanagem, que é a preparação do terreno para erguer as casas. Depois a obra inicia efetivamente”, afirma Vornes.

Os idosos selecionados arcarão com um valor mensal de 15% de salário mínimo, que equivale a R$ 156,75. A ocupação é por tempo indeterminado e, após a desocupação, as unidades serão direcionadas para outras pessoas cadastradas na lista de espera, conforme prioridade de atendimento.

Como participar

Para ingressar no processo de seleção os interessados devem acessar a página http://cohapar.pr.gov.br/cadastro, preencher corretamente os dados socioeconômicos solicitados e, caso o pretendente seja selecionado pela Cohapar, deverá apresentar a documentação comprobatória exigida.

É possível obter auxílio para fazer o cadastro e resolver outras dúvidas sobre o projeto. Basta ligar ou enviar uma mensagem de whatsapp para o telefone do escritório regional da companhia em Guarapuava pelo número (42) 3630-2750. “As pessoas que tiverem dificuldades em se cadastrar sozinhas no site também podem procurar o Departamento de Habitação de Irati, que fica no prédio da prefeitura, e solicitar ajuda dos funcionários qualificados para este serviço”, informa Vornes.

Contrapartidas

Para viabilizar o projeto, a administração municipal repassou a área para a construção do empreendimento. “Procuramos fazer a doação de um terreno em uma boa localização e acabou dando certo este, ao lado do parque da Vila São João, que é um bairro bem estruturado” disse o prefeito Jorge Derbli. “Também vamos realizar toda a parte de pavimentação do entorno do conjunto”, conclui.

Balanço

O primeiro conjunto do programa foi entregue em Jaguariaíva em outubro e, além de Irati, há obras em andamento em Foz do Iguaçu e Prudentópolis. No início de 2021, também serão iniciadas as construções dos condomínios de Cascavel, Francisco Beltrão, Telêmaco Borba e Ponta Grossa. Ao todo, os projetos preveem o atendimento de 21 municípios paranaenses.