Inovação da Prati-Donaduzzi é reconhecida em ranking nacional

A indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi, localizada em Toledo na região Oeste do Paraná, está entre as 10 empresas mais inovadoras da região Sul do país, de acordo com a Revista Amanhã. Na pesquisa, a farmacêutica é líder no setor Química e ocupa a 10ª posição geral do ranking que elenca 25 destaques.

O resultado obtido pela Prati-Donaduzzi evidencia os investimentos constantes em tecnologia que fazem da indústria paranaense referência na produção de medicamentos de alta qualidade. Avanços estruturados em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) são fatores que garantiram à empresa esse resultado.

A área de PD&I está focada na inovação incremental e no desenvolvimento de novos produtos. É um intenso trabalho na busca por soluções para doenças do Sistema Nervoso Central. O investimento em PD&I está inserido em um planejamento estratégico bem delineado da farmacêutica para o futuro.

Segundo o diretor-presidente da Prati-Donaduzzi, Eder Fernando Maffissoni, a classificação no ranking destaca os esforços realizados nos últimos anos. “Nos sentimos orgulhosos pelo reconhecimento. Esse prêmio demonstra que estamos no caminho certo, aliando nosso crescimento e a busca pela excelência com a inovação”.

As dimensões do crescimento e inovação são destacadas por meio dos investimentos que somam R$ 650 milhões para os próximos anos. Entre as ações está também a modernização do parque fabril, com a aquisição de novos equipamentos de alta tecnologia, a construção do novo Centro de Distribuição e também a construção de uma nova unidade de produção.

Avanços

A farmacêutica é reconhecida pela qualidade na produção de medicamentos no Brasil e avança em seu portfólio. Neste ano ingressou em mais um segmento, o da Prescrição Médica e o grande salto desta nova fase foi o lançamento do Canabidiol Prati-Donaduzzi, o primeiro produto à base de Cannabis 100% brasileiro.

Estão previstos o lançamento de mais de 22 novos medicamentos de marca, a maioria voltada ao Sistema Nervoso Central (SNC) e indicada para tratar doenças como epilepsia, Parkinson, Alzheimer, ansiedade, depressão, dor neuropática, esquizofrenia, autismo, bipolaridade e insônia. “Somos grandes e seremos ainda maiores. Hoje operamos com a capacidade máxima de 11,5 bilhões de doses por ano, mas apostamos em tecnologia para crescermos ainda mais”, explica o diretor-presidente.

Prêmio

O prêmio Campeãs da Inovação está em sua 16ª edição e contou com a participação de diversas empresas dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Diferente dos anos anteriores e devido à Covid-19, a premiação acontecerá de forma remota.

Os questionários da pesquisa foram processados na Central do IXL-Center nos Estados Unidos e resultaram em uma lista das 50 empresas mais inovadoras do Sul do país.

Sobre a Prati-Donaduzzi

A Prati-Donaduzzi, indústria farmacêutica 100% nacional, é especializada e referência no desenvolvimento e produção de medicamentos genéricos. Neste ano ingressou na área de Prescrição Médica com medicamentos de marca com foco no Sistema Nervoso Central. Com sede em Toledo, Oeste do Paraná, produz, aproximadamente 11,5 bilhões de doses terapêuticas por ano e gera mais de 4,5 mil empregos.